Barbón llama a extremar las precauciones porque «los brotes van a ser la normalidad»

Muy lejos del triunfalismo se mostraron ayer Adrián Barbón y Pablo Fernández. Asturias ha conseguido muchas semanas sin contagios (de hecho, sigue en esa línea, tras contabilizar Galicia este último positivo), pero esto está en las antípodas de ser un final. El consejero de Salud insistió en que lo ocurrido entra dentro de lo «previsible, esperable y de la normalidad». No hay brote, por el momento, pero «los brotes van a ser la normalidad en los próximos seis o doce meses, dependiendo de cómo sea la evolución. En el mejor de los casos, nos quedan muchos meses por delante», dijo Fernández. El objetivo, de hecho, no pasa tanto por que no haya nuevos contagios, sino por detectarlos lo antes posible, estrechar la vigilancia y evitar la expansión.

Y por eso el presidente del Principado fue una vez más insistente: no hay que relajarse, algo que a su juicio estábamos haciendo. Lanzó Barbón una llamada de atención especial al área sanitaria de Jarrio, la más cercana al territorio gallego que sí se enfrenta a un brote importante. Pero la extendió a todo el Principado: mascarillas, distancia de seguridad e higiene de manos. Lo repitió varias veces durante su comparecencia. Es una «llamada de atención» a todos, en especial a los jóvenes, «que es en la que estamos detectando que las medidas de seguridad se están relajando más. Ellos puede que lo pasen de forma asintomática, pero pueden transmitirlo en sus casas, en sus familias y sobre todo a la población más vulnerable, sus abuelos y abuelas». Y añadió: «ya sabemos la receta, la vacuna somos cada uno de nosotros».

En esa misma línea se expresó la delegada del Gobierno, Delia Losa. «No se puede bajar la guardia, el virus está ahí. No lo hemos vencido, simplemente nos hemos apartado de él, pero está esperándonos. Hay que mantener las distancias, la higiene y el uso de mascarilla, es lo único que nos puede garantizar evitarlo, que no vencerlo».