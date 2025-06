Barbón pide perdón a los maestros de la concertada: «Yo también cometo errores»

Soraya Pérez Gijón Sábado, 14 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

«Lamento haber molestado y que se interpretaran mal mis palabras. No siempre nos expresamos bien y yo también cometo errores». Con estas palabras, el presidente del Principado, Adrián Barbón, se disculpó ayer con los docentes de la concertada, quienes en las últimas 24 horas han mostrado su indignación por las declaraciones que hizo el miércoles pasado sobre que el Gobierno «no es el pagador» de los 3.000 profesores de esta red, que anteayer protagonizó una jornada de huelga para exigir mejores condiciones laborales e igual trato que la pública.

Con dichas declaraciones, Barbón caldeó aún más los ánimos de la concertada, cuyos profesores le han recordado en sus consignas: «¡Barbón, despistado, nos paga el Principado!». Ante esta situación, el líder del Ejecutivo autonómico pidió ayer perdón públicamente y aclaró que «creo que me expliqué mal y admito mi error. En política, cuando uno se explica mal tiene que reconocerlo. Pero yo no dije en ningún momento la palabra pagador, dije empleador. Y yo cuando decía empleador me refería a con quién tienen los contratos los docentes de la concertada», señaló Adrián Barbón.

Pero el presidente de Asturias fue aún más allá. Por si quedaban dudas sobre lo que había querido decir, Barbón reiteró que «evidentemente cuando hablamos de pagador, hablamos de un pago delegado de las empresas que contratan a estos docentes y que en este caso es el Principado», dijo. «Pero el empleador, que es el que contrata a estos trabajadores, a quienes yo respeto profundamente, son fundaciones o congregaciones religiosas», subrayó.

Incluso volvió a insistir el presidente del Principado en que «yo lo que les quiero transmitir es que con quien han firmado contrato no es con el Principado, sino con esas fundaciones o congregaciones», dijo.

«No pretendí ofender a nadie»

Adrián Barbón ayer, además de disculparse con los docentes de la concertada, destacó que tampoco pretendía ofender a nadie. «Lamento la confusión que generaron mis palabras y si he ofendido a alguien, lo siento. Porque nunca fue mi intención, sólo pretendía definir el marco jurídico de los trabajadores de la concertada con respecto a los de la pública», continuó.

En otras palabras, añadió el presidente, «los docentes de la pública son contratados por la Administración del Principado de Asturias, mientras que los docentes de la concertada, aunque tengan un pago delegado, son contratados por fundaciones educativas o por congregaciones religiosas», zanjó Barbón.

Cabe destacar que anteayer los profesores de la escuela concertada gritaban consignas en referencia a esta situación: «¡Nadie se confunda, no somos de segunda!» y han dejado claro que «no somos invisibles». Incluso han coincidido en algunos lemas con la marea negra de la pública que hace dos semanas inició las movilizaciones: «Maestros luchando también estamos educando».

De hecho, lo que piden en Asturias los maestros de la pública y los profesores de la concertada es bastante similar: respeto, reconocimiento, equiparación salarial, más medios… Por esto, algunas pancartas que han lucido en las manifestaciones de los últimos días, combina el color negro y el naranja, en señal de las similitudes entre las reivindicaciones de ambos grupos.