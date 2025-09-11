La Cámara de Comercio de Oviedo reclama a IU «más ambición» en la Ley de Simplifica IU-Convocatoria por Asturies pide apoyo empresarial a la reforma de la jornada laboral argumentando que «no es una amenaza para las empresas, sino una oportunidad para modernizar el tejido productivo»

Ana Moriyón Gijón Jueves, 11 de septiembre 2025, 14:45 Comenta Compartir

La Cámara de Comercio de Oviedo inició esta mañana una ronda de contactos con los diferentes grupos parlamentarios de la Junta General con el objetivo de establecer un marco de colaboración en esta segunda mitad de la legislatura. Arrancó las entrevistas con IU-Convocatoria por Asturies, formación que ha sido siempre crítica con la influencia de esta asociación empresarial en determinados ámbitos políticos y, aunque ambas partes asumieron «discrepancias» en algunos puntos al finalizar la reunión, también destacaron el tono constructivo del encuentro. No obstante, cada una de las partes puso encima de la mesa sus propias demandas.

De un lado, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, pidió a IU-Convocatoria por Asturies «más ambición» en la 'Ley de Simplifica', ahora mismo en fase de ponencia. «El tiempo de respuesta en el mundo económico y de la empresa es fundamental y cada vez es más. Lo vemos con muchas inversiones por las que estamos compitiendo y necesitamos esa simplificación», reclamó Paniceres, consciente también de que la guerra a la burocracia prometida por el Gobierno regional debe imponerse igualmente en el ámbito social, como demanda tradicionalmente IU, ya que la gestión de las subvenciones sociales «se eterniza».

También se abordó en esta reunión la situación de otras iniciativas legislativas como la Ley de Ordenación del Territorio en Asturias, «fundamental porque es donde se pinta el futuro económico de la región, que hay que compatibilizar con el cuidado de la naturaleza y el entorno, pero que debe facilitar la llegada de industria y la implantación de empresas», incidió el empresario, quien reconoció a preguntas de los medios de comunicación que no se había abordado de forma explícita la situación en la que se encuentra la implantación en Asturias de la multinacional Costco, instalación respaldada por la Cámara de Comercio y rechazada por IU.

Desde IU se comprometieron a estudiar y valorar las propuestas que la Cámara de Comercio de Oviedo realizará en relación con la Ley Simplifica, «que para ellos es una ley muy importante porque de ella depende la simplificación administrativa en todo lo que tiene que ver con el mundo económico», asumió Xabel Vegas. Sin embargo, el parlamentario también quiso poner sobre la mesa sus propias reivindicaciones y aprovechó este encuentro, a instancia de la organización empresarial, para pedir el apoyo de esta entidad a la reforma de la jornada laboral para reducir la jornada a 37,5 horas semanales. «Hemos trasladado la importancia que creemos que tiene que los sectores económicos se unan también a una medida de reducción de la jornada laboral, que creemos que es histórica y que es particularmente importante para los trabajadores y trabajadoras de este país», declaró Vegas, quien entiende que esta reforma no debe afrontarse como una »amenaza para las empresas, sino como una oportunidad para modernizar nuestro tejido productivo».