«O cambia la dinámica o en 20 años, con esta natalidad, la Universidad se muere» Rubiera indica que el futuro de la institución «pasa por captar alumnos fuera, pero, ¿quién viene a un sitio que no existe en la UE?» R. M. OVIEDO. Martes, 7 mayo 2019, 02:42

La estadística es elocuente. «El año pasado nacieron solo unos 4.000 bebés en Asturias, si tenemos en cuenta que la Universidad de Oviedo tiene ahora 2.000 profesores, resulta que en 20 años la institución se muere». Así lo expuso el profesor de Economía Aplicada e investigador del Laboratorio RegionLab, Fernando Rubiera.

«Claro, diréis que hacen falta estudiantes extranjeros, pero esos solo son un 10% ahora en nuestra Universidad», precisó. El especialista entiende, sin embargo, que la salida está en la internacionalización, «pero con una apuesta radical, de captar alumnos fuera del país en cinco años. O lo hacemos o desaparecemos». El problema, observa, es que la dinámica de la propia región no invita a captar extranjeros. «¿Cómo te vas a internacionalizar en un sitio que no existe en Europa? Para los europeos que no practican el surf, España termina en Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia; tenemos que cambiar nuestra dinámica», planteó.

«¿Por qué Alimerka no sale de nuestras fronteras y Mercadona lo conquista todo? Por lo mismo que Pans &Company se expande por todas partes y Camino de Blas no. Porque tienen un área metropolitana en su lugar de nacimiento que le da la suficiente masa crítica», apuntó. Asimismo, subrayó que si la Unión Europea da fondos a las estructuras metropolitanas es «porque sabe que el futuro pasa por ello. Madrid y Barcelona están colapsando, y detrás de eso solo sobrevivirán Valencia y Bilbao... Y nosotros si somos capaces de meternos ahí».