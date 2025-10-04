El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
En grande, la pantalla en el aeropuerto de Asturias que anuncia la cancelación del vuelo a Madrid. En los círculos, pasajeros afectados. J. B.

Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Los pasajeros han sido reubicados en un autobús y ya están de camino al aeropuerto de Bajaras

J. B.

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:44

Comenta

Las decenas de personas que tenían que volar a las 13.30 horas de este sábado, 4 de octubre, de Asturias a Madrid han visto alterados sus planes. Iberia ha suspendido el viaje por «un problema técnico» relacionado con una avería en el avión, según indicó la propia aerolínea a los pasajeros.

Dada la imposibilidad de reubicar a los viajeros en otro vuelo, Iberia ha ofrecido como alternativa realizar el trayecto hasta la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en autobús y un cheque de comida. No obstante, quienes quieran reclamar una compensación, pueden hacerlo.

El mosqueo entre algunos pasajeros es patente, ya que algunos tenían previsto hacer escala en Madrid para viajar a otros destinos. Los usuarios del vuelo debían llegar a la capital española a las 14.45 horas y ahora están realizando en autobús un viaje que en coche se tarda alrededor de cuatro horas y cuarenta minutos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatan a una mujer de avanzada edad que quedó atrapada por las llamas en el incendio de Cangas del Narcea
  2. 2 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  3. 3 Espectacular puesta de sol naranja sobre Gijón
  4. 4

    El Ayuntamiento de Oviedo ordena cerrar el Kuivi por falta de licencia y el espacio presenta alegaciones
  5. 5

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  6. 6 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  7. 7 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  8. 8

    Un grupo de empresarios quiere abrir un espacio gastro en la primera planta del Mercado del Sur en Gijón
  9. 9

    La UCO apunta a que el PSOE pagó con supuesto dinero negro a Ábalos y Koldo
  10. 10 Muere un joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»

Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»