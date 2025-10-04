Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico» Los pasajeros han sido reubicados en un autobús y ya están de camino al aeropuerto de Bajaras

En grande, la pantalla en el aeropuerto de Asturias que anuncia la cancelación del vuelo a Madrid. En los círculos, pasajeros afectados.

J. B. Sábado, 4 de octubre 2025, 13:44 Comenta Compartir

Las decenas de personas que tenían que volar a las 13.30 horas de este sábado, 4 de octubre, de Asturias a Madrid han visto alterados sus planes. Iberia ha suspendido el viaje por «un problema técnico» relacionado con una avería en el avión, según indicó la propia aerolínea a los pasajeros.

Dada la imposibilidad de reubicar a los viajeros en otro vuelo, Iberia ha ofrecido como alternativa realizar el trayecto hasta la terminal 4 del aeropuerto de Barajas en autobús y un cheque de comida. No obstante, quienes quieran reclamar una compensación, pueden hacerlo.

El mosqueo entre algunos pasajeros es patente, ya que algunos tenían previsto hacer escala en Madrid para viajar a otros destinos. Los usuarios del vuelo debían llegar a la capital española a las 14.45 horas y ahora están realizando en autobús un viaje que en coche se tarda alrededor de cuatro horas y cuarenta minutos.