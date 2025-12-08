La cantidad millonaria que acumulan los ayuntamientos asturianos y no pueden gastar

Los ayuntamientos asturianos acumulaban unos 294 millones de euros en remanentes al cierre de 2023, según el último informe del Ministerio de Hacienda, publicado el ... pasado mes de noviembre. Parte de estos fondos están destinados a la amortización de deuda y el resto sólo puede utilizarse respetando la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y exclusivamente en inversiones financieramente sostenibles, lo que limita significativamente su capacidad de gasto.

El Real Decreto-ley aprobado este martes por el Gobierno central permite destinar el superávit de 2024 a inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2025, 2026 y 2027, lo que posibilita movilizar remanentes hacia servicios públicos esenciales, mejora de infraestructuras, transición energética y también en materia de vivienda. La presidenta de la Federación Asturiana de Concejos (Facc), Cecilia Pérez, valoró positivamente la medida, ya que permite desbloquear una «herramienta útil» para activar estos ahorros que había quedado sin aprobar cuando, el pasado enero, se rechazó el denominado decreto ómnibus, que incorporaba medidas para flexibilizar el uso del superávit local en línea con este tipo de inversiones. Ahora, la Facc celebra que con la reactivación de esta vía los ayuntamientos podrán volver a usar estos ahorros, aunque de forma aún muy limitada, y hacia actuaciones muy concretas como servicios públicos esenciales, mejora de infraestructuras, transición energética y vivienda, «uno de los grandes retos actuales».

No obstante, Pérez advierte de que recuperar esta vía no es suficiente. La Asamblea General celebrada en marzo en Cangas de Onís dejó clara su postura: «No basta con recuperar la figura de las inversiones financieramente sostenibles. Reivindicamos que, más allá de estas inversiones concretas, ni la regla de gasto ni la Ley de Estabilidad Presupuestaria sigan condicionando tan rígidamente el uso de los recursos municipales». Recordó además que estos mecanismos fueron pensados para una situación de crisis excepcional –se enmarcan en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, como respuesta directa a la crisis económica española de 2008–, «que poco tiene que ver con el momento actual».

Destacó también que la administración local es hoy «con diferencia» la más saneada: «Concentra una deuda de tan solo el 1,4 % del PIB, mantiene superávit y, desde la reforma constitucional de 2011, ya está obligada al equilibrio presupuestario, un principio de estabilidad que nadie discute».

Por ello, insistió en que «precisamente por eso no resulta razonable mantener una camisa de fuerza que restrinja el uso de los ahorros municipales». El objetivo, entiende, debe ser doble: «mantener unas cuentas saneadas, sí, pero también garantizar una capacidad real para invertir los remanentes allí donde los gobiernos locales consideren que hace falta». Los ayuntamientos, sentencia, «necesitan poder emplear todo su potencial económico si queremos que sigan actuando como garantes de la cohesión social y territorial».