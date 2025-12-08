El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Obras municipales en la calzada en el entorno del colegio de La Escuelona, en Gijón. Paloma Ucha

La cantidad millonaria que acumulan los ayuntamientos asturianos y no pueden gastar

El Gobierno permitirá utilizar el superávit de 2024 en inversiones sostenibles, pero la Facc exige mayor flexibilidad para gastar sus ahorros

Ana Moriyón

Ana Moriyón

Gijón

Lunes, 8 de diciembre 2025, 20:12

Los ayuntamientos asturianos acumulaban unos 294 millones de euros en remanentes al cierre de 2023, según el último informe del Ministerio de Hacienda, publicado el ... pasado mes de noviembre. Parte de estos fondos están destinados a la amortización de deuda y el resto sólo puede utilizarse respetando la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, y exclusivamente en inversiones financieramente sostenibles, lo que limita significativamente su capacidad de gasto.

