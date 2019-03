Antroxu en Avilés | Locura total en Galiana efe La peña Ébano se lleva el premio con su Molín Roxú en una edición con una alta calidad en los artilugios FERNANDO DEL BUSTO Domingo, 3 marzo 2019, 05:19

paguen la música y salgan a la calle que llega el Descenso de Galiana. Este año, la apuesta temática de los Reyes delGoxu y la Faba, la peña Jarra y Pedal, era la música, un campo inabarcable y que se ha demostrado como un éxito, al menos para el Descenso. Y es que la posibilidad de homenajear a Abba, convertirse en Pit-bull, transformarse en Kiss o AC&DC despertaron la creatividad y el volumen atronador de los equipos de sonido que se instalaron en los artilugios que recorrieron Galiana. Sí, sí, también acudieron los Beatles y se homenajeó al Quiosco de la Música del parque de El Muelle.

Junto a la creatividad que año tras año se supera, la otra gran baza de ayer fue el tiempo. Una jornada primaveral, de las que seguramente añoraremos en mayo cuando tengamos una de esas semanas en las que sólo llueve una vez, de lunes a domingo, y que ayer favoreció una asistencia masiva de público a las calles y, ¡¡¡ ojo al dato!!!, del maestro García, con muchos antroxados entre el público que cada año se vuelca en una fiesta que ayer contagiaba de alegría el centro de la ciudad.

Con una tarde más que agradable para estar a principios de marzo, era mucho más sencillo lanzarse por la espuma o dejarse duchar por las mangueras.

Más cosas positivas del sábado, no existe constancia de ningún incidente. Algún artilugio sufrió problemas de movilidad en el traslado de la nave de festejos al parque cerrado del Colegio Palacio Valdés. Precisamente, en ese itinerario, la Policía Local solicitó que no se conectasen los equipos de sonido de las carrozas para poder escuchar sus comunicaciones. La medida de seguridad no sentó bien algunos participantes, que, prestos y venturosos, trasladaron la polémica a los medios de comunicación.

En tierra de nadie, es decir, ni frío ni calor, ni fú ni fa (ya que estamos de música). El ritmo del Descenso. Lento, demasiado adagio para tanto rock. Cierto es que se mantuvo abierto al tráfico la avenida de Cervantes con un loable trabajo de la Policía Local, pero el ritmo era excesivamente lento. Lo padecieron los últimos artilugios, aunque viendo lo bien que lo pasaban en la avenida de Portugal no creo que les importase mucho. A la gente que estaba en la fiesta no creo que les diese mucho más.

Especialmente a quienes se tiraban a los lagos de espuma. Después de todo, si entre dos artilugios hay una espera de quince minutos son diez minutos para jugar en la espuma que si pasan en frecuencias de cinco minutos. Y en la espuma se veía a gente de todas las edades, disfrutando de los clásicos de esta folixa como el arrastrado en seco, arrastrado en húmeda, lanzamiento de espuma y ducha fría, entre otras especialidades de la casa. Aproveche señor, aproveche señora, que estamos de oferta.

También lo tuvo que sufrir Jorge Moreno. ¿Pero no sabe quien es Jorge Moreno? Pues es el actor que le correspondió la difícil tarea de presentar y animar el cotarro durante las más de dos horas de descenso. Y aunque Moreno dispone de talento y de humor, fue toda una prueba de inventiva su presentación.

En cambio, los integrantes del jurado de artilugios seguro que agradecieron esa demora. Y es que el nivel de los artefactos era sencillamente espectacular. Había cuatro que perfectamente podían ser el primer premio; pero la decisión para el segundo también ofrecía sus complicaciones. La matemática es sencilla. Si sólo puedes dar un primer premio y tienes cuatro aspirantes, el que se merece un segundo aparece en el quinto lugar del palmarés. Y así sigue. Complicado, complicado en un campo donde también aparecen elementos subjetivos...

De esta manera se puede entender la dificultad para definir el palmarés que alargó sus deliberaciones durante casi dos horas. El primer premio se lo llevaron los de Peña Ébano con Molín Roxu, el famoso cabaret con un ritmo envidiable y que asombró desde el primer momento.

De igual manera sucedió con el homenaje a la película 'Coco' de la peña El Puntazu, con todos sus personajes perfectamente reproducidos y con las canciones más conocidos. La música une a los cuatros primeros, porque los terceros fueron 'Los de PereIllas' y su Empa-chá-Illas, una gigantesca discoteca donde no se paró de bailar desde las seis y media de la tarde. Tampoco pararon otros veteranos del Antroxu como la peña El abuelo Anselmo y su 'Flamen-Queen', penúltimos en el orden del desfile.

Los Polémicos se llevaron el quinto puesto con su Antroxu Veloz que homenajeaba a la famosa canción del tractor amarillo.

Los premios

Primer premio Molín Roxu, de la Peña Ébano.

Segundo premio. Coco Lindo y Querido, de la Peña El Puntazu.

Tercer premio. 'Empa-Chá-Illas'; de Los de PereIllas

Cuatro premio. 'Flamen-Queen', de peña El Abuelo Anselmo..

Quinto premio. 'Antroxu Veloz' de Los Polémicos.

Sexto premio. Orquesta Antoxónica, de Los Arrenxuntaos..

Séptimo premio. ¿Qué es lo que mola?, La Gramola.

Octavo premio. Los Pitufos Makineros, de los Chuchis.