A la fiesta antroxera por la vía rápida El momento de la coronación de los Reyes del Goxu y La Faba de la peña Jarra y Pedal. / MARIETA El Antroxu arranca con una ceremonia sencilla, efectiva y sin complicaciones en una tarde donde el buen tiempo anima a salir La Peña Jara y Pedal se coronan Reyes del Goxu y la Faba con un homenaje a la música FERNANDO DEL BUSTO Sábado, 2 marzo 2019, 04:06

Sin complicaciones y efectivos, contando con el respaldo del maestro Jerbert von Karajan, titular de la Sinfonía de Valliniello y director de los Suplentes del Orfeón, la Peña Jara y Sedal se coronaron ayer Reyes del Goxu y de la Faba en una ceremonia breve, rápida y donde la música se convirtió en la gran protagonista con la presencia de, entre otros, Baby Skark, Freddie Mercury, Jennifer López y Mozart. «¿Y el anillo pa'cuando?».

Como estamos en Carnaval, no era necesario mirar el reloj para constatar el retraso que no se notaba con las charangas que animaban la fiesta y mantenían a la gente en El Parche. Este tiempo inusual para febrero no deja de ser un aliciente para la fiesta que anima a salir a la calle, como se podía ver en la plaza de España.

Bajo la batuta, algo es algo, del maestro Karajan, de los Karajan de toda la vida, la diva Carmen de Versalles y los Niños Cantores de Viella, quemaron los primeros minutos del inicio de una fiesta que este año tiene el tema de la música para guiar los disfraces de los avilesinos, hosteleros, comercios y animales de compañía. Juegos de palabras, chistes políticamente incorrectos y dobles sentidos animaron el primer tramo de la ceremonia a la espera del momento realmente importante.

Este no era otro (redoble de tambores) que la llegada de la Liga de la Folixa, ¿o era de la Justicia?, para entregar su corona antes de lanzar a otra expedición folixera a los nuevos Reyes del Goxu: la Peña Jarra y Pedal (ovación, timbales, sección de viento y vuelta al ruedo). Ya con la corona, Mozart y compañía no perdieron el tiempo. Agradecieron el apoyo de todo el mundo, comenzando por sus votantes, siguiendo por los colegios que ayer se antroxaron e incluyendo a los medios de comunicación. Posiblemente faltaron Santa Claus y los Reyes Magos, y, sobre todo, animaron a participar. Para predicar con el ejemplo, se bajaron del escenario para ir a la fiesta.

Pero el espectáculo debe continuar. Después de la ceremonia de coronación, la orquesta SuperHollywood amenizaba la primera de las verbenas. Para las once de la noche estaba prevista la actuación de Brisa Fenoy, que siendo de Algeciras y en un carnaval auguraba una buena sesión de música, aunque fuese comprometida. Tras su concierto, SuperHollywood amenizaría la segunda de las verbenas de la noche.