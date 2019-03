«Este ha sido el mejor antroxu de los últimos años», destacan peñas y hosteleros El sábado la afluencia fue multitudinaria tanto en el Descenso de Galiana como en la verbena y durante toda la noche. / OMAR ANTUÑA Coinciden de forma unánime en que el buen tiempo contribuyó al éxito de la fiesta durante el fin de semana FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Jueves, 7 marzo 2019, 07:07

La despedida del antroxu no ha podido dejar mejor sabor de boca ya que todo el mundo considera que 2019 deja uno de los mejores carnavales de los últimos años. ¿Las claves? Fundamental ha sido el buen tiempo del fin de semana, ya la meteorología solo deslució el Entierro de la Sardina. Además de la impresión de la participación masiva, con muchos antroxos por la calle, la fiesta se cierra con un balance positivo en la hostelería y comercio local.

Más personas disfrazadas por la calle supone que se han hecho más trajes y se ha consumido más en material que otros años. Y la hostelería también certifica que hubo movimiento, igual que sectores como el taxi que señalan que ha sido «un buen año».

Los reyes, la peña Jarra y Pedal, no ocultan su satisfacción por el resultado de las fiestas. «Estamos muy contentos porque ha sido todo un éxito», comentaba ayer Sara Vega, que no duda en agradecer la participación «de todo el mundo, de las personas que salieron disfrazados y de los que no, de los bares que se antroxaron, y queremos animar a quienes no se disfrazaron este año a que lo hagan el próximo». Vega reconoce que todas las actividades del antroxu le gustaron aunque, como Reyes, el momento que más disfrutó fue «la coronación, resultó muy emocionante».

Elogian la actitud de los reyes del Goxu y su implicación en todas las actividades La hostelería constata la mayor afluencia de clientes y actividad durante las fiestas

Un antroxero veterano como José Ángel del Río, de la Cofradía de la Sardina Arenque y que también sabe lo que es reinar en las fiestas, destaca la importancia del buen tiempo. «Ha sido fundamental para animar a la gente a salir a la calle y a estar disfrazada», apuntó. Del Río también elogió el papel de los reyes del Goxu. «Es una peña joven, pero tuvieron mucho empuje para motivar a muchos colectivos antes de las fiestas. Y durante el antroxu trabajaron mucho y estuvieron en muchas actividades».

Anselmo Valle, de la peña El Abuelo Anselmo, reyes en 2006, asegura que «hacía años que no se veía tanta gente y tanta animación. Desde luego que el tiempo acompañó». Valle elogia el trabajo de los reyes del Goxu, que «eran jóvenes y se movieron mucho, estuvieron en todos los eventos. Acertaron con el tema y todas las peñas supieron sacarle partido». Valle también destaca el Descenso: «Los artilugios cada vez tienen más nivel; la gente trabaja y aprende. Cada año hay más calidad».

Los ganadores de la última edición del Descenso de Galiana, la peña Ébano con su espectacular 'Molín Roxu', destacaron que «este año ha sido muy participativo, las peñas estuvieron más activas y también hubo más bares antroxaos que otros años», declaró Alberto Trancón. Destacó el nivel del Descenso de Galiana, con cinco artilugios más que en 2018, y «un nivel muy grande en todos los artilugios y participantes».

En su opinión, «el tiempo ayudó mucho, también fue una suerte contra con una peña joven y con mucha energía como Reyes, su tema casó muy bien con todas las peñas y se le sacó mucho partido».

También en la economía

La animación y la masiva asistencia de público a todas las actividades también ha tenido su reflejo en la actividad económica de la ciudad. La hostelería sabe que cuenta con el sábado de carnaval como baza asegurada. Aun así, este año, la repercusión ha sido positiva

«Ha sido un buen año. Nos sorprendió a todos el buen tiempo y eso ayudó a que hubiese más gente», comenta Rafael Bonilla, de Sal de vinos y vocal de hostelería en la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc). Junto a un sábado tradicionalmente bueno, este año la actividad también superó lo esperado en el domingo y el lunes de carnaval. «Por lo que hemos hablado estos días, la respuesta ha sido muy buena. En mi caso concreto, con los menús de antroxu el lunes al mediodía tuve más gente que otros años; incluso los clientes habituales nos lo comentaban», apuntó Bonilla.

El vocal de hostelería de Ucayc fija para el próximo año «reforzar la participación de hosteleros en los menús. También avanzó que desde la entidad profesional van a «reflexionar sobre la posibilidad de introducir cambios porque los almuerzos funcionan muy bien; pero la cena del martes apenas tiene tirón».

Los buenos resultados comentados desde la Unión de Comerciantes se certifican desde otros ámbitos. Es el caso de Supercash, establecimiento de referencia para los suministros de la hostelería en la comarca. A falta de cerrar todos los números, comparando las fechas del antroxu de 2018 con este ejercicio se notó un incremento en la facturación que ronda el 16%, según aseguraron. «Ha sido un buen carnaval», comentan.

Rodrigo Rodríguez, presidente de la Cooperativa Radiotaxi Villa del Adelantado, también confirma el buen resultado económico de las fiestas. «Antroxu siempre es una época alta de trabajo y este año ha sido un buen carnaval», aseguró.