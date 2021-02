Así va a celebrar Gijón su Antroxu más atípico Bajo la premisa «Esto no es el Antroxu de Gijón», Divertia ha organizado una serie de actividades virtuales Divertia EL COMERCIO Gijón Jueves, 11 febrero 2021, 12:19

Gijón no va a tener pregón, actuaciones musicales, desfiles, concursos grandes decoraciones, la tradicional iluminación del Paseo de Begoña o cualquier otro evento que pueda congregar a un número elevado de personas. El Antroxu de Gijón 2021 no se va a parecer en nada al del año pasado, cuando al coronavirus aún no le había dado tiempo a ponerlo todo patas arriba. Por eso, este año la sardina se quedará enlatada, en su casa, como deberán estar todos los miembros del cortejo fúnebre que cada año se concentran para despedirla.

Por eso, Diviertia y el Ayuntamiento de Gijón han anunciado un cartel que nada tiene que ver con el de otros años: «Esto no es el Antroxu de Gijón». El diseño no cuenta con el colorido habitual y muestra la 'R' al revés, con un Antroxu 'patas arriba' para recordar, como asegura Lara Martínez, gerente de Divertia, que «no es el Antroxu que hubiera gustado organizar, pero es el que toca… Debe primar la seguridad».

Desde este jueves y hasta el día 16 de febrero Gijón va a reinventar esta Fiesta de Interés Turístico Regional:

Estatua de Pelayo

El Antroxu 2021 se traslada al formato digital, aunque se mantendrá la tradición de disfrazar la estatua de Pelayo (en fecha sin determinar y en horario nocturno para evitar presencia de público).

Sardina

Asimismo, también la Sardina será protagonista, pero vive ya su particular Antroxu «enlatada» en su residencia gijonesa, desde donde colgará vídeos en la web de Festejos y desde donde realizará directos en los perfiles de sus redes sociales.

La Sardina ya está enlatada en su residencia de Gijón y ya ha activado sus redes sociales @sardinantroxu2021 (Instagram) y @sardinantroxu xixon (Facebook). Esta tarde participará en el encuentro virtual (zoom) con la Tertulia Feminista Las Comadres.

La Sardina, en su casa / Divertia

Concurso de charangas

Otro de los protagonistas, vía 'online', será Agustín, (Alberto Rodríguez), el conocido presentador del concurso de charangas, que tiene previsto ofrecer vídeos y conexiones tanto en la web, como también en sus redes sociales.

El Departamento de Festejos cuenta de nuevo en esta edición, para animar el Antroxu, con la colaboración de las charangas gijonesas, con las que ha mantenido contacto en los últimos meses. Las charangas, que este año no han podido ensayar y no han podido reunirse al ser grupos numerosos, enriquecerán la web con vídeos de actuaciones pasadas, nuevos vídeos y también con imágenes de cómo viven el Antroxu, cumpliendo las medidas y las restricciones sanitarias.

Redes sociales

Divertia también abrirá ese espacio virtual durante el Antroxu a los gijoneses y gijonesas para que envíen sus fotografías y se conecten en los directos ofrecidos por la Sardina en su perfil de Instagram.

Web

Asimismo, la web de Festejos muestra desde esta mañana contenido relacionado con el Antroxu local. Un video de la Sardina, una galería de fotos de su «enlatamiento» domiciliario, así como otras galerías relacionadas con el carnaval de Gijón y de Asturias.

Fotografías, carteles y una selección de imágenes seleccionadas en el archivo del Muséu del Pueblu D´Asturies que incluye imágenes del carnaval en Asturias desde 1900. La web será actualizada cada día con nuevos contenidos.

Las charangas también tendrán protagonismo en esta web durante el Antroxu, ya que cada una ha grabado un video para la ocasión y también participarán en diferentes «directos» con la Sardina a través de las redes sociales.

Menús de Antroxu

Igual que en años anteriores Divertia ha planteado, junto a OTEA, la promoción de los tradicionales Menús de Antroxu, en este caso para recoger en los locales de hostelería o para pedir a domicilio. La propia Sardina pedirá un menú de Antroxu a su residencia y ofrecerá algunas recetas del citado menú en sus redes sociales.