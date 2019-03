Los tardones: «Valora ahora lo que hay, porque en falta lo echarás» Domingo, 3 marzo 2019, 04:46

Llegaron Los Tardones un poco a destiempo con la Navidad, pero con un mensaje que no se desfasa pasen los meses que pasen: se está perdiendo la tradición de esta festividad. «Solo toca estar echando en falta a los demás. Los padres ya no esperan, pues nadie tiene tiempo ya. Valora ahora lo que hay, porque en falta lo echarás», cantaban los charangueros disfrazados de elfos y de El Grinch.

También criticaron el consumismo entorno a las fiestas navideñas, de la carencia de vacaciones en esas fechas porque la gente se agarra a trabajos temporales y no se olvidaron del tema de la mujer: «ellas son valientes e inteligentes, saben lo que quieren. No es no. No más amigas maltratadas. No vengo a defenderlas, vengo a estar con ellas», aclamaron. Una fábrica de regalos, con cinta transportadora casera incluida, sirvió de decorado y de excusa para hablar de política y de crisis. Al final animaron a la gente a seguir con las charangas y a vivir el antroxu al máximo: «deja las penas a un lao y únete a este sarao».