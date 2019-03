Carnaval en Oviedo: Circo y música para arrancar el Antroxu

En los últimos años, el Carnaval infantil se celebraba las tardes de los viernes, día lectivo. Este año, el Ayuntamiento de Oviedo decidió adelantarlo a principios de la semana, para que coincida con el puente escolar, y además alargarlo a dos jornadas. Un éxito. Ayer el Palacio de Congresos y Exposiciones atrajo a numerosas familias al Antroxu infantil. Los niños aprovecharon, desde por la mañana, para preparar sus disfraces. A eso de las cuatro y media de la tarde todos estaban maquillados y vestidos para disfrutar de un circo móvil y el concierto de Billy Boom Band.

Quedaron impresionados con las acrobacias, malabares y los trucos de magia de Bambolea Teatro y aplaudieron el rock de Billy Boom Band. Todos, con sus disfraces, la mayoría convertidos en superhéroes, no dudaron en salir a bailar.

Juan García, de8 años, tenía claro desde hace meses que quería ir de Capitán América. Lo pidió a los Reyes Magos y fue tan bueno que se lo trajeron. En su atuendo, ayer, no faltó ningún detalle: llevó el mono junto al escudo característico; su compañero de hazañas, Mateo Hortal, optó por ir de diablo. Él fue el encargado tanto de maquillarse tanto a sí mismo como a su madre, que iba de pirata garrapata, y triunfaron. «Usé pinturas y colorete y todo fue producto de la imaginación», añadió.

Elvis García, de corsario, aprovechó que ayer no trabajó y que sus hijos no tenían colegio para disfrazarse en familia. El sábado toda la familia volverá a disfrazarse aunque no repetirán diseño: «Iremos todos de pitufo a ver el desfile por el centro».

La pequeña Vera Rodríguez, de 4 años, escogió el disfraz. Su madre, Noemí Rodríguez, le dio a elegir entre el traje de sevillana, que compraron hace dos años de vacaciones en Benalmádena, y el de unas princesas que salen en la televisión. Se decantó por la primera opción, aunque hoy «vestirá» el otro. Porque este Antroxu infantil se desdobla durante dos días. Hay tiempo para todo.

Para esta tarde está programado el tradicional desfile de disfraces para niños. Será a las 17.30 horas en el Calatrava.