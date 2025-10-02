La carnicería de masymas: un oficio con futuro La cadena asturiana de supermercados masymas abre la puerta a quienes deseen aprender el oficio y construir una carrera profesional sólida

Margarita Tato lleva 19 años al frente de la carnicería de uno de los supermercados maymas de Gijón.

La carnicería artesana vive un momento clave. La falta de profesionales hace que este oficio, tan ligado a la tradición asturiana, corra el riesgo de perderse. En supermercados masymas, sin embargo, la apuesta es clara: mantener viva la profesión formando a nuevas generaciones de carniceros.

Un ejemplo de ello es Margarita Tato Rodríguez, que lleva 19 años al frente de la carnicería del supermercado masymas de la Avenida de la Argentina, en Gijón, donde se ha convertido en un rostro conocido y querido por los clientes. Con 56 años, habla de su trabajo con orgullo: «Para ser carnicero lo primero es que te guste. Después vienen las ganas de aprender y el trabajo en equipo».

Su experiencia la ha convertido no solo en una referente tras el mostrador, sino también en formadora de compañeros. «Intento transmitir actitud, implicación y un buen ambiente, porque de eso depende que el cliente reciba lo mejor», asegura.

Cada día, Margarita y su equipo reciben canales enteras de IGP ternera asturiana con denominación de origen, que despiezan con mimo antes de preparar elaborados propios. Cachopos, hamburguesas caseras o picadillo son solo algunos ejemplos de productos que llegan frescos al mostrador, listos para el cliente.

Pero lo esencial, insiste Margarita, es que el carnicero sigue siendo una figura de confianza. «El cliente no solo compra carne, busca consejo y cercanía. Y eso es lo que diferencia a masymas de la venta envasada».

Con más de tres décadas trabajando con ganaderos locales, masymas quiere que este saber hacer no se pierda. Por eso abre la puerta a quienes deseen aprender el oficio y construir una carrera profesional sólida. La experiencia de Margarita lo demuestra: la carnicería no es solo un trabajo, es una vocación con futuro que sigue muy viva en Supermercados masymas.

