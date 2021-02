«El orgullo que supone la certeza de sabernos protegidos por vosotros se reafirma. A tí, mi soldado: gracias, de corazón» La alumna del colegio San Fernando de Avilés María Suárez Carrasco gana el concurso literario 'Carta a un militar español' y reclama dejar ideologías y prejuicios de lado para apreciar el «valor y el coraje» en la lucha contra el coronavirus Hospital de campaña instalado por los militares de la UME en el párking del HUCA para detectar positivos por coronavirus / Alex Piña EL COMERCIO Oviedo Miércoles, 17 febrero 2021, 16:44

«A ti soldado que has servido, a ti que te has entregado, a ti que de nuevo te has ganado el orgullo de tu nación. A ti soldado, teniente, capitán, que has sido capaz de dar la cara cuando más se te ha necesitado». Con estas líneas, arranca el texto que ha convertido a la alumna de segundo de bachiller del colegio San Fernando de Avilés, María Suárez Carrasco, en ganadora del Concurso Literario Escolar «Carta a un Militar Español», en su fase regional.

El certamen da visibilidad y pone en valor la labor desarrollada por los miembros del Ejército, además de acercarla a los adolescentes. En su octava edición, se ha centrado en la operación desplegada ante la inesperada llegada del coronavirus al país.

«En marzo de 2020 una fuerza invisible amenazó nuestro territorio: la covid-19. Nuestras Fuerzas Armadas respondieron rápidamente con un plan: la Operación Balmis. Con su trabajo incansable, ayudaron en todo tipo de labores allí donde la sociedad lo necesitaba», reza la web del concurso.

Los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio tenían que escribir una carta a uno de los militares anónimos involucrados en el dispositivo de lucha contra la pandemia. Podían expresar gratitud, ensalzar la importancia de su labor o reflexionar acerca del papel general que tienen las Fuerzas Armadas a la hora de proteger y servir a la población.

«Mientras que mi labor se centraba en permanecer en mi domicilio, en aislarme, en protegerme, tú, querido soldado, has permanecido en pie, luchando en primera línea», valora la alumna en su misiva.

«Hospitales de campaña cuando las UCIS se vieron saturadas, cuando nuestros médicos no daban a basto. Duplicado de camas, de especialistas, de turnos doblados para cubrir a compañeros, todo para lograr minimizar esta enorme catástrofe. Desinfección de instalaciones, movilización de toneladas de alimentos, medicamentos y mascarillas, por cielo, tierra y mar. Por y para nosotros», relata.

En su opinión «la de militar es una profesión donde el bienestar personal pasa a estar en segundo plano, aunque no siempre todos sabemos verlo, menos aún, agradeceros como es debido». Por eso, desea que la labor de los miembros del Ejército sea valorada «como se merece por la ciudadanía, sin importar ideologías y dejando prejuicios de lado».

En su misiva, la estudiante defiende que la pandemia ha permitido visibilizar el «valor y el coraje, así como la profesionalidad de las Fuerzas Armadas». «Pese a ser la peor situación jamás vivida para muchas generaciones, el orgullo que supone la certeza de sabernos protegidos por vosotros se reafirma. A ti mi soldado: gracias, de corazón», concluye.

El concurso es promovido por el Ministerio de Defensa y en él han participado, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, numerosos centros escolares de la región. En el jurado, presidido por el Coronel Delegado de Defensa en Asturias, han participado la Dirección General de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa, el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, la escritora Ana Belén Pérez Pérez y periodistas de los medios regionales.

Carta íntegra de María Suárez Carrasco