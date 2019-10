'Caso Renedo': «Riopedre no está ni física ni psicológicamente para entrar en prisión», alega la abogada José Luis Iglesias Riopedre, este lunes, a su llegada a la Audiencia Provincial. / Álex Piña La letrada asume que «las sentencias están para cumplirse, pero hay que ver el caso concreto» RAMÓN MUÑIZ Lunes, 7 octubre 2019, 14:45

José Luis Iglesias Riopedre, exconsejero de Educación que el mes que viene cumplirá 80 años, recogió esta mañana el mandamiento de prisión que le precisa que está condenado a cumplir cinco años y dos meses de prisión. Su nueva abogada, Anabel Prieto, especialista en Derecho Penitenciario, le acompañó en la gestión, confirmó que el cliente ingresará en la penitenciaría asturiana a lo largo del día, pero volvió a solicitar a la Audiencia Provincial que aplique en esta situación el artículo 80.4 del Código Penal, que permite suspender la pena en caso de enfermedad «muy grave con padecimientos incurables».

«Esta persona no está psicológicamente ni físicamente» para entrar en prisión, apuntó Prieto. Los dos informes médicos presentados confirman que Iglesias Riopedre tiene nueve problemas de salud reconocidos, y sigue a la vez diez tratamientos farmacológicos. «Las sentencias hay que cumplirlas, pero hay que mirar el caso concreto», solicitó la letrada. La especialista asume que el hecho de que Iglesias Riopedre tenga 79 años no le exime del ingreso en prisión, pero subraya las dolencias que presenta. «Es una persona que está aquejada de unas patologías físicas y desde luego psicológicamente no está» para el ingreso, abundó.

La letrada confirmó que por el momento la Audiencia Provincial le mantiene la orden de prisión, a la espera de analizar los documentos médicos presentados en las últimas horas. Iglesias Riopedre he elegido para iniciar la condena la prisión de Asturias.

Caso de mantenerse el internamiento, Anabel Prieto avanza que solicitará «todo lo que ampara el reglamento y la Ley Penitenciaria». Además del indulto que ya tiene suplicado, su propósito es también plantear la libertad condicional anticipada El Código Penal prevé esta solución también por motivos de salud o como premio a quien ya ha cumplido la mitad de la condena, tenido buen comportamiento y tratado de reparar los daños causados.