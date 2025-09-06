Casi 600 intervenciones de Salvamento este verano en Castrillón

El servicio de Salvamento de Castrillón realizó 576 intervenciones desde el inicio de la temporada en junio hasta el 31 de agosto, según el ... informe de actividad del Plan Sapla. Son menos que el verano pasado, cuando se llegó a 704. Claro que también hubo, según el mismo documento, una menor afluencia de bañistas a los siete arenales castrillonenses. Se calcula que fueron 450.000, lo que supone un descenso de casi 300.000 personas respecto a 2024, y de unas 100.000 con respecto a los años anteriores.

Por localización, la playa de Salinas aglutina cerca de la mitad de las intervenciones de Salvamento, con 256; le sigue San Juan (95) y Santa María del Mar (75), y con menos percances se sitúan las playas de Arnao (58), Bayas (42), Munielles (29) y Bahínas (21).

La mayor parte de las atenciones a bañistas fueron por lesiones provocadas por algún tipo de animal marino, y especialmente, por el pez escorpión o faneca (218). Según indican desde el Ayuntamiento, este verano hubo menor presencia de medusas, sólo aumentó en la última quincena de agosto, aún así, no provocaron ninguna picadura grave, aunque sí se realizaron derivaciones al centro de salud.

Las heridas y contusiones fueron el segundo motivo de intervención (201). En ocho de las intervenciones de los socorristas fue necesario el traslado al centro hospitalario. Destacan una caída en la playa de Arnao de un ciclista, un posible ictus en Salinas y una posible fractura de cadera en San Juan.

En cuanto a los rescates realizados por el personal de Salvamento en el agua, fue necesaria la intervención en dieciocho ocasiones. once de ellas en Salinas, mientras que en Bayas se hicieron cuatro rescates y otros tres en San Juan. Afortunadamente no se produjo este verano ningún fallecimiento.