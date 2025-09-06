El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Casi 600 intervenciones de Salvamento este verano en Castrillón

La afluencia a las playas fue menor que en años anteriores, se calculan 450.000 usuarios frente a los 750.000 de 2024

Y. DE LUIS

SALINAS.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El servicio de Salvamento de Castrillón realizó 576 intervenciones desde el inicio de la temporada en junio hasta el 31 de agosto, según el ... informe de actividad del Plan Sapla. Son menos que el verano pasado, cuando se llegó a 704. Claro que también hubo, según el mismo documento, una menor afluencia de bañistas a los siete arenales castrillonenses. Se calcula que fueron 450.000, lo que supone un descenso de casi 300.000 personas respecto a 2024, y de unas 100.000 con respecto a los años anteriores.

