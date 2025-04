Lucía López Pérez Castrillón Viernes, 18 de abril 2025, 02:00 Comenta Compartir

La avocación de competencias en el área de Urbanismo por parte del alcalde de Castrillón, Eloy Alonso, para la próxima comisión de Territorio de este mes sigue dando que hablar.

Después de que el lunes el regidor anunciase a los grupos municipales que el 23 de abril será el encargado de presidir la comisión para explicar el expediente sobre la tramitación de un parking en Santiago del Monte, los grupos de la oposición pidieron explicaciones al primer edil, que no ha tardado en darlas.

Alonso asegura que el expediente contaba con un «error material», el cual fue corregido por los técnicos municipales y enviado para su publicación en el BOPA. No obstante, previamente a este paso, el documento debió haber sido aprobado por el Pleno, un trámite que no se llevó a cabo y que generó discrepancias entre el alcalde y el concejal. «El concejal de Urbanismo no lo veía así, pedía una serie de informes y los técnicos decían que estaba todo correcto. El mes pasado no se pudo llevar porque quien presenta el orden del día y convoca la comisión es el concejal delegado», señala el alcalde.

«Nos consta que hay una denuncia del concejal y que se ha interrogado a personal municipal», afirman los socialistas

Dada esta discrepancia, Alonso decidió en este mes presidir él mismo la comisión, ya que «los técnicos me lo explicaron, vi que estaba todo correcto y ¿para qué retrasar más esto?». El objetivo de la decisión, según señala el regidor castrillonense, es «intentar desbloquear algo que los técnicos ya decían que estaba correcto».

Esta lectura, no obstante, no la hacen de la misma forma los grupos de la oposición, que consideran que se trata de una «falta de confianza» del alcalde hacia el concejal de Urbanismo.

Ayer, el PSOE volvió a cargar contra Alonso a quien acusa de «ocultar la división existente en su gobierno municipal». Iván López, portavoz del PSOE, señala al alcalde como «máximo responsable» y asegura que «realmente lo que está haciendo es escudarse en lo administrativo para ocultar su incapacidad política para gestionar un Ayuntamiento como Castrillón y para tapar la división existente en su gobierno municipal, ahora ya claramente visible».

López Reguero asegura además que «nos consta que existe una denuncia presentada en la Guardia Civil por parte del concejal y nos consta que ya se ha interrogado a personal municipal. Es algo que está en la calle, no ya como un rumor si no como una certeza» y pide al alcalde explicaciones.

Preguntado por este asunto, el regidor ha preferido mantenerse cauto al respecto, ya que se trata de un asunto judicializado cuyo proceso sigue abierto.

Desde el PSOE consideran que existe «una falta de comunicación evidente entre el alcalde y su concejal, que va más allá de la diferente interpretación de una cuestión administrativa, porque esas diferencias, en su caso, se solucionan hablando y no retirando competencias». Es por ello que piden «la máxima transparencia» para evitar que el asunto acabe repercutiendo en la ciudadanía.

«Cargar las culpas en las tramitaciones administrativas es una excusa que ya no sirve, que la gente ya no se cree. Desde el Grupo Municipal del PSOE exigimos que se explique claramente la situación», señalan desde el PSOE. El asunto se llevará al Pleno de este mes que se celebrará el lunes 28 de abril.

Temas

Castrillón