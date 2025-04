La asociación de vecinos de Arnao deja en el aire su hoguera por falta de ayudas

Lucía López Pérez Castrillón Miércoles, 30 de abril 2025, 07:44 Comenta Compartir

Arnao, en Castrillón, no tendrá este año hoguera de San Juan. A pesar de que aún queda más de un mes para la ... celebración de una de las noches más especiales del año, desde la Asociación de Vecinos La Xente de Arnao han tomado la decisión de no prender la llama ni llevar a cabo las fiestas que tradicionalmente se vienen celebrando desde hace años en la zona. El motivo no es otro que la falta de subvenciones para llevar a cabo sus fiestas.

«Todos los años hacemos los mismos pasos para solicitar la subvención para la fiesta», señalan desde la asociación vecinal, quienes tratan de entender qué ha fallado este año. «Las subvenciones estaban por lo visto todas aceptadas y fijado el dinero que se nos iba a entregar», destacan. Sin embargo, esta misma semana el Ayuntamiento de Castrillón volvió a solicitarles documentación «que ya habíamos entregado en tiempo y forma». Los vecinos señalan que el año pasado se tuvo que adelantar el dinero para sacar adelante las fiestas y la hoguera, que se celebran en el mismo fin de semana. Desde Festejos aún no han tenido una confirmación oficial de la cancelación del evento y se pondrán en contacto con los vecinos «Dependemos del dinero del Ayuntamiento y a fecha de hoy aún nos están pidiendo papeleo que se supone que ya estaba verificado», afirman desde la asociación. La entidad sigue sin cobrar aún las ayudas del año pasado, que «debían estar pagadas a fecha de 31 de diciembre de 2024» y temen que las de este año tampoco lleguen. Con todo, en febrero la asociación comenzó a solicitar los permisos para llevar a cabo el evento, pero «no tenemos poder adquisitivo para organizar unas fiestas». Desde el área de Festejos, no obstante, aseguran no tener por el momento confirmación oficial de la cancelación del evento por parte de los vecinos y durante estos días se pondrán en contacto con la asociación. Los vecinos, que llevan años organizando la hoguera, aseguran estar «desesperados y desanimados sobre todo» con la situación. Pese a que la romería no se vaya a celebrar, desde la asociación repartirán el próximo 23 de junio una botella de vino y un bollo preñado entre los vecinos, así como un euro de lotería para los socios con el fin de no perder lo que queda de espíritu festivo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión