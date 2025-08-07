El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Zona en la que se ubica la fosa de La Lloba. O. ANTUÑA

El Principado de Asturias inicia los trámites para exhumar la fosa común de La Lloba, en Castrillón

La dirección general somete a información pública la documentación para localizar a los desaparecidos en la Guerra Civil

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Jueves, 7 de agosto 2025, 08:40

La dirección de Memoria Democrática del Principado de Asturias acaba de iniciar el proceso de localización, exhumación e identificación de restos humanos en la ... fosa común de La Lloba, en el concejo de Castrillón. Se trata de la segunda más importante del municipio, después de la que se encuentra ubicada en el pinar de Salinas, y en ella hay identificados, al menos, dos vecinos del concejo. La de La Lloba es una fosa perteneciente a la época de represión durante la posguerra y en ella se encuentran los restos de José Fernández Corujedo, quien fue asesinado el 5 de noviembre de 1937 y Josefa Fernández Gutiérrez, asesinada el 15 de mayo de 1938.

