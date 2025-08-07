El Principado de Asturias inicia los trámites para exhumar la fosa común de La Lloba, en Castrillón

La dirección de Memoria Democrática del Principado de Asturias acaba de iniciar el proceso de localización, exhumación e identificación de restos humanos en la ... fosa común de La Lloba, en el concejo de Castrillón. Se trata de la segunda más importante del municipio, después de la que se encuentra ubicada en el pinar de Salinas, y en ella hay identificados, al menos, dos vecinos del concejo. La de La Lloba es una fosa perteneciente a la época de represión durante la posguerra y en ella se encuentran los restos de José Fernández Corujedo, quien fue asesinado el 5 de noviembre de 1937 y Josefa Fernández Gutiérrez, asesinada el 15 de mayo de 1938.

La fosa se encuentra junto a la gasolinera de Carcedo entre suelo de Infraestructuras y un terreno privado ubicado junto a lo que fue un nido de ametralladoras. Los estudios realizados en la zona han advertido además de la probabilidad de que existan varias fosas en las trincheras que fueron construidas por los propios republicanos.

El mapa de fosas de la dirección general de Memoria Democrática destaca respecto a La Lloba que «si bien parece evidente la presencia de una trinchera en este terreno, la documentación histórica sobre la presencia de una fosa común no lo es tanto», lo que hace más compleja la labor de investigación.

La Lloba constituye la segunda fosa común más importante del concejo después de la ubicada en el pinar de Salinas

Hace unos años el gobierno de Castrillón, con Yasmina Triguero como alcaldesa entonces, trató de arrojar luz sobre esta fosa con un estudio, realizado por el historiador Alejandro Fernández y subvencionado por la Federación Española de Municipios y Provincias. El estudio concluyó que las trincheras de los republicanos podrían haber servido como fosa común para algunos de ellos, aunque no se precisa cuántas personas pueda haber enterradas en ella.

«Teníamos identificada la fosa y lo que se trataba era de intervenir en ella cuando se pudiera», señala Triguero, quien destaca que desde IU apoyan una futura exhumación de la fosa. El Ayuntamiento además cuenta con un monolito en dependencias municipales pendiente de colocar en la zona.

El Principado somete ahora a información pública, por plazo de veinte días, la documentación que conforma el expediente, al objeto de ponderar la existencia de posible oposición a la exhumación por cualquiera de los descendientes directos de las personas desaparecidas.