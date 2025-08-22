El Ayuntamiento de Castrillón invierte 98.621 euros en su plan contra la soledad no deseada

El Ayuntamiento de Castrillón publicó este viernes en la Plataforma de Contratación el contrato para el estudio y la atención de la soledad impuesta en ... las personas mayores del municipio. El contrato tendrá una duración de 15 meses, con la posibilidad de que se prorrogue durante un año más. El Presupuesto base de licitación es 98.621 euros y las empresas interesadas en la adjudicación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre.

La previsión es que el contrato que ponga en marcha las medidas contra la soledad no deseada comience el 1 de octubre y se extienda hasta el 1 de enero de 2027. El pliego detalla las distintas acciones que deberá realizar la empresa dentro del trabajo de detección y atención, así como en los encuentros grupales.

Entre las actuaciones que se plantean figura el contacto telefónico con todas las personas mayores de 75 años censadas en Castrillón, con el objetivo de detectar los casos de soledad no deseada, con las que se realizaría una entrevista y posterior seguimiento de cada caso.

Los casos de riesgo contarán con acciones de acompañamiento, apoyo en la gestión y realización de trámites cotidianos y apoyo para el respiro familiar. Además, se plantean encuentros intergeneracionales y grupales que serán abiertos a la participación de toda la población y tendrán una periodicidad semanal.

Estos encuentros grupales tendrán una frecuencia mensual con una duración de 3 horas por sesión. Tendrán un enfoque lúdico y de esparcimiento y contaran con un dinamizador quien será el responsable de dirigir las actividades y dinámicas de cada encuentro.