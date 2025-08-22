El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Ayuntamiento de Castrillón invertirá en el plan contra la soledad no deseada entre los mayores. LVA

El Ayuntamiento de Castrillón invierte 98.621 euros en su plan contra la soledad no deseada

Entre las actuaciones que se plantean figura el contacto telefónico periódico con todas las personas mayores de 75 años censadas en el concejo

Alejandro L. Jambrina

Alejandro L. Jambrina

Avilés

Viernes, 22 de agosto 2025, 18:48

El Ayuntamiento de Castrillón publicó este viernes en la Plataforma de Contratación el contrato para el estudio y la atención de la soledad impuesta en ... las personas mayores del municipio. El contrato tendrá una duración de 15 meses, con la posibilidad de que se prorrogue durante un año más. El Presupuesto base de licitación es 98.621 euros y las empresas interesadas en la adjudicación podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 5 de septiembre.

