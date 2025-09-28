El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un ciudadano hace una consulta a una funcionaria de Castrillón. JOSÉ SIMAL

Castrillón incorporará la inteligencia artificial a los trámites de licencias

El Ayuntamiento llevará a cabo una prueba piloto a partir de noviembre para agilizar algunos procedimientos sencillos de alta demanda

R. A.

Avilés

Domingo, 28 de septiembre 2025, 02:00

El Ayuntamiento de Castrillón iniciará en noviembre un proyecto piloto para la incorporación de la inteligencia artificial a la oficina técnica para agilizar la ... tramitación de licencias. El objetivo del piloto, que tendrá una duración de veinte semanas, es «evaluar la viabilidad y el impacto de la implementación de un sistema de IA, basado en el modelo Gemini de Google, como herramienta de apoyo para incrementar la eficiencia operativa».

