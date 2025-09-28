Castrillón incorporará la inteligencia artificial a los trámites de licencias

El Ayuntamiento de Castrillón iniciará en noviembre un proyecto piloto para la incorporación de la inteligencia artificial a la oficina técnica para agilizar la ... tramitación de licencias. El objetivo del piloto, que tendrá una duración de veinte semanas, es «evaluar la viabilidad y el impacto de la implementación de un sistema de IA, basado en el modelo Gemini de Google, como herramienta de apoyo para incrementar la eficiencia operativa».

Esta tecnología se aplicará a determinados procedimientos de alta demanda, como la gestión de consultas urbanísticas menores y la revisión preliminar de licencias y declaraciones responsables de obra menor, para automatizar estos procedimientos y lograr reducir los plazos de respuesta al ciudadano, liberando así al personal técnico para que puedan centrarse en otros procedimientos más complejos, como la inspección y el asesoramiento.

La iniciativa afectará a determinadas declaraciones responsables por obras de mantenimiento ordinario y reparación, como el pintado de fachadas, reformas interiores sin modificar la distribución, o la reparación puntual de cubiertas sin afectar la estructura, así como las declaraciones responsables por tala de árboles y las licencias de obra menor para reformas interiores en viviendas con redistribución de tabiquería interior.

El programa piloto plantea que la inteligencia artificial sea exclusivamente una herramienta de apoyo al personal técnico. No realizará, por tanto, informes técnicos vinculantes ni resolverá licencias. Tampoco se aplicará en licencias de obra mayor ni en acciones que requieren la presencia de personal técnico, como las de inspección, replanteo o dirección de obra.

Se utilizarán dos asistentes de: Gems, experto en la tarea en la que se le entrena y Notebooklm, un asistente de investigación especializado en el estudio y análisis de documentos concretos.

El piloto se dividirá en cinco fases, siendo las primeras de planificación y definición, desarrollo y configuración de agentes personalizados. Luego habrá que formar al personal técnico, y la ejecución propiamente dicha se prolongará durante seis semanas, tras las cuales se hará una evaluación y se establecerán unas conclusiones.

El pasado 17 de septiembre, el Ayuntamiento de Castrillón emitió una instrucción de servicio en la que reconocía el valor de la Inteligencia Artificial y establecía la normativa para su uso seguro, estableciendo además que solo se utilizarán desde la plataforma del Ayuntamiento.