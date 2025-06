«Castrillón está sufriendo un bloqueo por la guerra interna del PP»

Yolanda De Luis Piedras Blancas Lunes, 30 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

El enfrentamiento político del equipo de gobierno de Castrillón con la oposición de izquierdas tuvo ayer un nuevo episodio. Después de que los populares acusasen a PSOE e IU de hacer una política «obstruccionista» tras no aprobar en el Pleno del viernes las modificaciones presupuestarias planteadas por el gobierno, ayer la oposición volvió a la carga y dio su versión sobre lo que está sucediendo en el Ayuntamiento.

«Castrillón está sufriendo un bloqueo por culpa de las guerras internas del PP», afirmó el portavoz socialista Iván López. Y en este mismo sentido, su homóloga de IU, Yasmina Triguero, pidió al alcalde que «no achaque la responsabilidad de su desastrosa gestión a la oposición, los que gobiernan son ellos y son los que tienen que dar soluciones, resolviendo sus problemas internos que les debilitan y dando soluciones solventes y seguras a la oposición para conseguir su apoyo».

Se refería así Triguero a la petición que su grupo municipal y el socialista han realizado de un informe sobre las modificaciones presupuestarias porque ambas organizaciones tienen dudas de que se cumpla la legalidad aprobando subvenciones nominativas con el presupuesto prorrogado y prorrogando partidas del capítulo 6 presupuestario ya ejecutadas y pagadas.

«A día de hoy, después de un mes, todavía no existe en el expediente dicho informe. Si se quiere el apoyo de IU no sería más fácil hacer el informe, por qué no se hace, si se tiene la seguridad de que es legal, tan difícil es incorporar dicho informe», se pregunta Izquierda Unida.

Los socialistas también insisten en este aspecto y aseguran que «desde el PSOE siempre nos hemos mostrado abiertos a dialogar, hemos llevado propuestas concretas a la única reunión que nos ha convocado, hemos aportado soluciones en la comisión de Hacienda para evitar los errores del PP y hemos pedido seguridad jurídica en la concesión de las subvenciones, pero la única respuesta del alcalde es el ninguneo a todo lo que proponemos y dejarse caer en los brazos de Vox aceptando sus condiciones ideológicas respecto al colectivo LGTBI y sus imposiciones para beneficiar sólo a la calle Campoamor de Salinas abandonado al resto del concejo».

Como Izquierda Unida, los socialistas castrillonenses consideran que «cargar las culpas a la oposición es un canto desesperado del alcalde ante la evidencia de que es incapaz de aportar soluciones a los problemas reales de Castrillón». Con todo, Iván López cree que «Castrillón lleva dos años sumida en una parálisis que no tiene horizonte de solución», algo que comparte Izquierda Unida en su reflexión que insiste en la «incapacidad del PP para gobernar Castrillón».