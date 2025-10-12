El Club Hispano de Castrillón prepara una semana de actos para celebrar su centenario
R. D.
PIEDRAS BLANCAS.
Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00
El Ayuntamiento de Castrillón y el Club Hispano organizarán esta próxima semana numerosos actos para celebrar el centenario del club y comenzarán mañana lunes ... a mediodía con la presentación oficial de los equipos para esta temporada en Ferrota. A las dos de la tarde se celebrará una arrozada en la boina del Polideportivo Municipal.
El martes a las 19 horas se presentará en Ferrota una exposición fotográfica conmemorativa y el miércoles 15 de octubre habrá una actuación de la Banda de Gaitas de Castrillón a las siete y acto seguido un partido entre el Club Hispano de Castrillón y el Real Avilés Industrial. El jueves a las 19 horas se celebrará un torneo femenino en el que participarán el Club Hispano de Castrillón, Real Oviedo, Real Sporting de Gijón y Real Avilés Industrial. Y el viernes la gala del centenario en el restaurante San Fernando de Avilés.
