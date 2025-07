En la agenda de Ignacio Nuevo (Piedras Blancas, 1978), presidente de Club Hispano Castrillón, no cabe apenas un evento más. A la celebración del centenario ... del club, la preparación de la pretemporada, el reciente ascenso a Primera AF del grupo Juvenil y los compromisos laborales se ha añadido este año la lectura del pregón del Día de Castrillón, que llevará a cabo el lunes en el parque de La Libertad en el marco de la comida popular.

–¿Qué supone para usted leer el pregón del Día de Castrillón?

–Soy nacido en Castrillón y llevo toda la vida viviendo aquí. Que se acuerden de mi y en este caso del Club Hispano es todo un honor y un orgullo.

–¿Lo tiene preparado?

–Cuando hablo en público me gusta mucho improvisar pero siempre corres el riesgo de dejarte algo, así que desde que me dieron la noticia tengo preparada una pequeña chuleta. No sé si la leeré pero siempre me gusta ser un poco original. Voy a intentar que se conozca un poquito el origen y la historia del Hispano. Hace poco sacamos un concurso para la nueva camiseta y había gente que no entendía por qué esta camiseta del centenario va a llevar los colores amarillo y negro y son los colores originales.

–Precisamente la camiseta causó un poco de revuelo.

–Esta semana presentamos el nuevo formato y ha quedado muy guapa. Se ha llegado a un acuerdo entre el diseñador y el fabricante y de hecho me están felicitando porque hay mucha gente que pensaba que iba a ser otra cosa. La veremos 'in situ' pero yo creo que ha quedado muy bien.

–También han creado un nuevo escudo y un himno.

–Hemos hecho un escudo para el centenario. El escudo es para el centenario y los socios decidirán cuál vamos a usar, obviamente ellos son los que mandan. Respecto al himno había uno que no era muy acogido y aprovechando esta fecha hemos hecho un concurso y el himno ha gustado. Con la camiseta se jugará este año y luego volveremos a lo más tradicional.

–Acaban de ascender, tienen 750 socios y una gran afición. ¿Cómo lo valora?

–En Ferrota no hay menos de 500 persona y en los partidos importantes superamos el millar. Ahora mismo gozamos de una salud tanto deportiva, como económica como social envidiable.

–¿Se imaginaba esto cuando llegó a la presidencia?

–Mi cabeza lo pensaba. A nosotros nos llamaron un poco ilusos cuando llegamos porque presentamos un programa y nos decían que era inviable hacerlo en tan poco. Nos llamaban ilusos pero solo nos quedó una cosa por hacer, que es ascender el equipo a tercera división. El balance es espectacular, sobre todo en lo social, si de algo estamos orgullosos es de recuperar esa afición y esa parte.

–Se ha recuperado esa pasión.

–Se recupera a través de los niños. Sí que es verdad que la labor de cantera o una escuela que se vincule al Hispano nos hace crecer. Los niños quieren venir a ver al Hispano y arrastra a sus padres, les hace socios, los niños están con la camiseta… y eso hace que se genere ese poso para que esto crezca.

–¿Cómo afrontan la pretemporada?

–Con ilusión de retornar a la categoría 16 años después, con humildad pero sin renunciar a nada.