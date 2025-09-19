El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El cuarto trimestre cultural en Castrillón lo protagonizan 14 obras de teatro

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

El teatro será el gran protagonista en el último trimestre en Castrillón. Después de que el Consejo Rector del Patronato de Cultura aprobase ayer la programación de los meses de octubre, noviembre y diciembre, el concejo acogerá catorce obras de teatro. La compañía andaluza LaSal romperá el hielo el sábado 4 de octubre en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno con ‘El gran traje’. El Garrapiellu, Teatro Selena y Grupo San Félix de Valdesoto le seguirán.

En el ámbito musical, destaca ‘Flores Grises’ de Carla Armas y Alex in Jazz, el proyecto de Sandra Lusquiños. Junto a ellos, los coros del concejo también llevarán a cabo varias actuaciones.

Una de las propuestas más innovadoras será el taller al aire libre de los Ferreiros deMazonovo el 10 de octubre en la Plaza de Europa. La comedia con tres espectáculos de Fran Estrada, Ana Morán y David Varela completan el programa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil no halla evidencia de la presencia de dos encapuchados en Cuevas el día del crimen
  2. 2 Hallan muerto a un camionero en el polígono de Bankunión, en Gijón
  3. 3

    La Policía Local de Gijón vuelve a los coches de gasolina: «Los híbridos no son operativos»
  4. 4 Luto en la abogacía gijonesa por la pérdida de Marta Felgueroso a los 65 años
  5. 5 Muere un trabajador de 54 años en la antigua mina de Buseiro al caer por un desnivel de 20 metros
  6. 6 La jueza decreta secreto de sumario en la investigación del crimen del ganadero de Ribadesella
  7. 7

    Indignación en Asturias por la decisión del Gobierno de España de mantener el peaje de la autopista del Huerna (AP-66)
  8. 8

    Salud admite contratar a médicos de Familia sin la especialidad homologada de «forma temporal» y en
  9. 9 Espectacular vuelco de un camión, que obliga a cortar la A-8 en Caravia
  10. 10

    Varapalo a Asturias: el Gobierno central defiende ante la UE que el peaje de la autopista del Huerna dure hasta 2050

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El cuarto trimestre cultural en Castrillón lo protagonizan 14 obras de teatro