El cuarto trimestre cultural en Castrillón lo protagonizan 14 obras de teatro

L. L. P. PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

El teatro será el gran protagonista en el último trimestre en Castrillón. Después de que el Consejo Rector del Patronato de Cultura aprobase ayer la programación de los meses de octubre, noviembre y diciembre, el concejo acogerá catorce obras de teatro. La compañía andaluza LaSal romperá el hielo el sábado 4 de octubre en el teatro anexo a la iglesia de Pillarno con ‘El gran traje’. El Garrapiellu, Teatro Selena y Grupo San Félix de Valdesoto le seguirán.

En el ámbito musical, destaca ‘Flores Grises’ de Carla Armas y Alex in Jazz, el proyecto de Sandra Lusquiños. Junto a ellos, los coros del concejo también llevarán a cabo varias actuaciones.

Una de las propuestas más innovadoras será el taller al aire libre de los Ferreiros deMazonovo el 10 de octubre en la Plaza de Europa. La comedia con tres espectáculos de Fran Estrada, Ana Morán y David Varela completan el programa.