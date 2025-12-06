Cuatro orquestas amenizan las noches de Navidad en Castrillón El Ayuntamiento ha publicado el programa para estas fiestas en las que se incluye deporte, talleres infantiles y la Feria del Regalo

Los elementos luminosos en 3D son uno de los atractivos.

Lucía López Pérez Castrillón Sábado, 6 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

La música, el deporte y las actividades infantiles serán las protagonistas de la Navidad en Castrillón. Tras el encendido de luces, la programación navideña se llena de actividades para todos los públicos, desde la Gala del Deporte el 9 de diciembre, a la visita de los Reyes Magos el 5 de enero.

La carpa de la Navidad abrirá sus puertas el 18 de diciembre y se convertirá en el epicentro de las actividades. No obstante, previamente se llevará a cabo una velada de boxeo el 13 de diciembre en el polideportivo de Piedras Blancas, que contará con la actuación del artista Pablo Ramudo.

PROGRAMACIÓN Gala del Deporte 9 de diciembre a las 19 horas en el polideportivo municipal.

Velada boxeo 13 de diciembre de 10 a 22 horas en el polideportivo municipal. El día 12 habrá masterclass con Alejandro Galán a las 18 horas.

Pista de hielo Desde el 18 de diciembre en la bóveda del polideportivo.

Fiesta de Nochebuena 24 de diciembre. 00.30 horas con banda Gaudí y DJ Disco Astur.

8K Castrillón 27 de diciembre desde las 15.30 horas.

Cartero Real 28 de diciembre 17.30 horas en Salinas.

Fiesta Nochevieja 30 de diciembre Grupo Sensación y Tania Veiras.

Reyes Magos 5 de enero desde las 12.40 horas.

Y es que la música no faltará en estas fiestas. La Agrupación Folclórica El Espolín actuará el 20 de diciembre en la carpa navideña y el día 24 se subirán al escenario la banda Gaudí y el DJ Disco Astur a partir de las doce y media de la noche en la fiesta de Nochebuena.

Una semana después la fiesta de Fin de Año estará amenizada por Grupo Sensación y grupo Tania Veiras a partir de las 01.00 horas. La nota final la pondrán la orquesta Saudade y DJ Dani Vieites en la noche de Reyes a partir de las 23 horas.

Uno de los puntos fuertes será precisamente la llegada de los Reyes Magos al aeropuerto de Asturias que este año se llevará a cabo por la mañana, a las 12.40 horas. Talleres infantiles de manualidades navideñas, atracciones y la Feria del Regalo completan una programación mágica.