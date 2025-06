Los festivales del verano de Castrillón calientan motores para arrancar en julio El Longboard será el primero del 23 al 27, mientras que el Surf Music and Friends será del 31 de julio al 3 de agosto y el Ewan los días 8 y 9

Aunque aún quedan unos días para que el verano arranque, algunos ya comenzaron hace meses la cuenta atrás para la temporada alta que en Castrillón pertenece, sin duda, a los festivales. Así es el caso del Longboard Festival, el primero del verano en el concejo, que este año se celebrará del 23 al 27 de julio y en el que su directora, Rocío Alba, tiene la vista puesta desde el final de la última edición.

Por el momento no son muchas las cosas que se conocen del evento, aunque Alba adelanta que esta edición número 22 «la estamos preparando con mucha ilusión». En ella no faltarán las pruebas deportivas y campeonatos que cuentan con el aval de la Federación Española y la Federación Europea de Surf así como del Consejo Superior de Deportes.

Tampoco faltará la clásica zona de market que el año pasado reunió numerosos puestos. Habrá de nuevo venta de ropa, joyería, artesanía, etc. Los interesados en participar deberán enviar un correo electrónico al festival.

«Estamos trabajando mucho para sacarlo adelante y muy contentos», destaca Rocío Alba, del Longboard

A esta parte la completarán las 'foodtrucks' que el año pasado superaron la veintena y en esta edición están camino de ello, ya que «estamos completos», según confirma Alba. «Estamos trabajando mucho para sacarlo adelante y muy contentos», asegura la directora del festival quien adelanta además que en esta edición «va a haber mucho surf a todos los niveles tanto en las pruebas, en el market y en las actuaciones musicales».

El año pasado la cita, que es Fiesta de Interés Turístico Regional, superó las 200.000 personas gracias a las actividades, los eventos deportivos y musicales y el buen tiempo. Este año la expectativa parece indicar que se pueden llegar a superar esas cifras de 2024.

No obstante, el Long no es la única cita festiva y deportiva del verano castrillonense. Al fin de semana siguiente tendrá lugar el festival Surf, Music and Friends que se celebrará los días 31 de julio y 1, 2 y 3 de agosto. La cita mantendrá su esencia deportiva en su duodécima edición en la que «nos reencontramos con amigos, música y mucho surfing del bueno, del de verdad».

Este año la edición tiene como fin principal la desconexión del mundo virtual para conectar con el mundo real.

El último de los festivales será el Songs for an Ewan Day, que seguirá la línea familiar y sostenible que le caracteriza. La cita volverá al bosque del Agüil los días 8 y 9 de agosto. Pronto se conocerá el cartel que se ha preparado para este año, mientras, sólo queda tachar días en el calendario para que llegue la época de festivales en Salinas.

