El hombre fue trasladado al HUCA en estado grave. J. C. Román

Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón

El vecino de Miranda, muy conocido en la parroquia, fue trasladado al HUCA en helicóptero a causa de la gravedad de las heridas

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 10:00

Trágico suceso en Castrillón después de que un hombre de 66 años falleciera este fin de semana a causa de la cornada de una vaca. Los hechos ocurrieron en la tarde del sábado, en torno a las 16.30 horas, cuando M. F. O. F. se encontraba dirigiendo a las vacas hacia una de sus fincas en la que habitualmente pasta el ganado, cuando uno de los animales le corneó en el pecho.

Agentes de la Guardia Civil, Seprona y UVI Móvil se trasladaron hasta la zona, ubicada en La Curtia, para prestar atención médica al hombre que se encontraba tumbado en el suelo. A pesar de que se mostró consciente en todo momento, el hombre se encontraba en estado grave. El equipo sanitario logró estabilizarlo 'in situ', aunque se decidió trasladarlo hasta el HUCA en helicóptero donde finalmente falleció a causa de la gravedad de las heridas. El Seprona se ha hecho cargo de la investigación del suceso.

El vecino, muy conocido en la zona, deja mujer y dos hijos, además de tres hermanos y demás familia que esta tarde le dará el último adiós en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, de Miranda a las 17 horas. Tras el funeral, recibirá sepultura en el cementerio de Santiago de Ambiedes, en Gozón, donde se encuentra el panteón familiar.

Espacios grises

