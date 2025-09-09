Piden 5 meses de cárcel para un operario por el vertido de 400 litros de gasoil al río Ferrería

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de cinco meses de prisión y una multa de 1.400 ... euros a un operario por un derrame de 400 litros de gasoil en una casa de Castrillón, parte de los cuales se filtraron por el subsuelo al río Ferrería.

Los hechos se remontan al 13 de marzo de 2019 cuando el acusado, que se hallaba en una vivienda en Castrillón para suministrar gasoil, colocó la manguera en la boca del depósito y arrancó la bomba y, sin comprobar antes que el suministro se estaba desarrollando sin incidencias y sin adoptar precaución alguna, abandonó el lugar y se dirigió al garaje para expedir la correspondiente factura.

Mientras tanto, la manguera se salió del depósito y todo el combustible se derramó por el suelo, filtrándose parte por el subsuelo al río Ferrería, donde los análisis de las aguas mostraban concentraciones de hidrocarburos que suponían un riesgo medio ambiental. El problema se atajó con los medios suficientes y necesarios para evitar una afección mayor.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente causado por imprudencia grave. Ante estos hechos solicita cinco meses de prisión; ocho meses de multa con una cuota diaria de seis euros e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con el transporte de mercancías peligrosas durante nueve meses.