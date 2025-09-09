El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Piden 5 meses de cárcel para un operario por el vertido de 400 litros de gasoil al río Ferrería

L. L. P.

PIEDRAS BLANCAS.

Martes, 9 de septiembre 2025, 02:00

La Fiscalía del Principado de Asturias, Sección Territorial de Avilés, solicita la condena de cinco meses de prisión y una multa de 1.400 ... euros a un operario por un derrame de 400 litros de gasoil en una casa de Castrillón, parte de los cuales se filtraron por el subsuelo al río Ferrería.

