La piscina municipal. LVA

La piscina de Castrillón, homologada para competiciones oficiales

La Federación Asturiana de Natación da luz verde para que se celebren pruebas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín

R. D.

PIEDRAS BLANCAS.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

La Federación Asturiana de Natación ha confirmado la homologación de la Piscina Municipal de Castrillón para la celebración de campeonatos regionales. El equipamiento deportivo municipal ... podrá albergar a partir de ahora competiciones autonómicas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, después de que el personal técnico de la Federación visitara las instalaciones y comprobara que se cumplían los requisitos para la homologación.

