La piscina de Castrillón, homologada para competiciones oficiales

La Federación Asturiana de Natación ha confirmado la homologación de la Piscina Municipal de Castrillón para la celebración de campeonatos regionales. El equipamiento deportivo municipal ... podrá albergar a partir de ahora competiciones autonómicas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, después de que el personal técnico de la Federación visitara las instalaciones y comprobara que se cumplían los requisitos para la homologación.

La homologación de la piscina permitirá que el Club de Natación Las Anclas de Castrillón se proponga a la Federación como organizador de una de estas competiciones, para la que hasta la fecha siempre había que desplazarse fuera del municipio.

«Es una alegría para nosotros, para el club y para todos los usuarios porque nos va a permitir celebrar estas competiciones, una demanda que venía de atrás», ha celebrado la concejala Marian Carbajal.