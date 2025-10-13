La piscina de Castrillón, homologada para competiciones oficiales
La Federación Asturiana de Natación da luz verde para que se celebren pruebas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín
R. D.
PIEDRAS BLANCAS.
Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00
La Federación Asturiana de Natación ha confirmado la homologación de la Piscina Municipal de Castrillón para la celebración de campeonatos regionales. El equipamiento deportivo municipal ... podrá albergar a partir de ahora competiciones autonómicas de las categorías prebenjamín, benjamín y alevín, después de que el personal técnico de la Federación visitara las instalaciones y comprobara que se cumplían los requisitos para la homologación.
La homologación de la piscina permitirá que el Club de Natación Las Anclas de Castrillón se proponga a la Federación como organizador de una de estas competiciones, para la que hasta la fecha siempre había que desplazarse fuera del municipio.
«Es una alegría para nosotros, para el club y para todos los usuarios porque nos va a permitir celebrar estas competiciones, una demanda que venía de atrás», ha celebrado la concejala Marian Carbajal.
