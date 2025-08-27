El taller de empleo de Castrillón prestará apoyo al AMPA del CRA de Naveces este año

La 'vuelta al cole' está cada vez más cerca y en Castrillón los centros ya se preparan para recibir nuevamente a los alumnos. Así ... es el caso del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Naveces, en el que el Ayuntamiento se encuentra llevando a cabo varias obras para poner la instalación a punto de cara al 9 de septiembre.

Esta semana, en concreto, han finalizado los obras para mejorar la seguridad de los alumnos con la instalación de vallas perimetrales y durante estos días se trabaja también en la adecuación del espacio que se utilizará durante el horario de las comidas.

El colegio tendrá este año servicio de apertura temprana, con o sin desayuno, que ofrece a las familias la posibilidad de que el alumnado acceda al centro escolar entre las 7.30 y las 9 horas, de la misma forma que venía funcionando en el CRA de Pillarno.

El servicio incluye la recepción y atención del alumnado, la provisión del desayuno si se elige esta modalidad, actividades de animación como juegos y manualidades adaptadas a la edad del alumnado y el acompañamiento hasta el acceso a las aulas. El precio público para las familias, regulado por la ordenanza municipal 403, es de 2,62 euros por día con desayuno y de 1,96 euros por día sin desayuno. Las solicitudes se pueden presentar a lo largo de todo el curso escolar.

Hasta finales de año, además, las alumnas del taller de empleo 'Dinamizando Castrillón' prestarán apoyo al AMPA del centro en el espacio que se habilita para que el alumnado que lo necesite pueda permanecer en el equipamiento hasta las 16.30 horas, con comida que llevan de casa.

Se trata de una iniciativa que se impulsó desde el AMPA y con la que se colaborará en este curso desde el taller de empleo, lo que reducirá sensiblemente el coste para las familias y facilitará la conciliación.