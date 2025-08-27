El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El CRA de Naveces, en el concejo de Castrillón. LVA

El taller de empleo de Castrillón prestará apoyo al AMPA del CRA de Naveces este año

La asociación 'Dinamizando Castrillón' ayudará a la asociación durante el servicio de comedor con 'tupper' que se ofrece en el centro hasta las 16.30 horas

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Castrillón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 20:35

La 'vuelta al cole' está cada vez más cerca y en Castrillón los centros ya se preparan para recibir nuevamente a los alumnos. Así ... es el caso del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Naveces, en el que el Ayuntamiento se encuentra llevando a cabo varias obras para poner la instalación a punto de cara al 9 de septiembre.

