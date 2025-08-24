75 vespas y lambrettas llenan Castrillón en la Scooterliada

La ruta motera partió de la plaza de Europa de Piedras Blancas.

R. D. La vigésimo tercera edición de la Scooterliada de Castrillón concitó ayer a unas 75 vespas y lambrettas en Piedras Blancas. Se concentraron en ... la plaza de Europa de Piedras Blancas durante dos horas, un tiempo que el público pudo aprovechar para contemplar a contemplar estas motos clásicas. Luego ,a mediodía, partieron en ruta para recorrer el concejo en un recorrido de un centenar de kilómetros que llevó a los participantes por las carreteras autonómicas AS-237, AS-38, AS-169, AS-16 y AS-318, además de algún tramo de la N-634 antes de regresar a Piedras Blancas para celebrar una comida. El evento motivó el corte del tráfico en la plaza de Europa, entre Pablo Iglesias y la avenida de Eysines, entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, ya que la exposición de motocicletas se repitió por la tarde hasta esa hora.

Organizada por el Liadas Scooter Club, la Scooterliada se ha convertido ya en uno de los eventos clásicos del verano castrillonense.

