La ruta motera partió de la plaza de Europa de Piedras Blancas.
PIEDRAS BLANCAS

75 vespas y lambrettas llenan Castrillón en la Scooterliada

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

R. D. La vigésimo tercera edición de la Scooterliada de Castrillón concitó ayer a unas 75 vespas y lambrettas en Piedras Blancas. Se concentraron en ... la plaza de Europa de Piedras Blancas durante dos horas, un tiempo que el público pudo aprovechar para contemplar a contemplar estas motos clásicas. Luego ,a mediodía, partieron en ruta para recorrer el concejo en un recorrido de un centenar de kilómetros que llevó a los participantes por las carreteras autonómicas AS-237, AS-38, AS-169, AS-16 y AS-318, además de algún tramo de la N-634 antes de regresar a Piedras Blancas para celebrar una comida. El evento motivó el corte del tráfico en la plaza de Europa, entre Pablo Iglesias y la avenida de Eysines, entre las diez de la mañana y las ocho de la tarde, ya que la exposición de motocicletas se repitió por la tarde hasta esa hora.

