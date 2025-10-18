Condenada a siete años de cárcel una asturiana por intentar matar a su expareja en Madrid La mujer, de 21 años, acuchilló a la víctima en la espalda y en el pecho, afectándole al pericardio. Ocurrió en 2023 en Valdemoro

Olaya Suárez Gijón Sábado, 18 de octubre 2025, 18:28 | Actualizado 18:37h.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a siete años de cárcel a una asturiana por intentar matar a su expareja en Valdemoro clavándole un cuchillo en la espalda, el glúteo y el pecho. La mujer, nacida en Oviedo y de 21 años, ha sido considerada autora de un delito de homicidio en grado de tentativa y además de la pena de prisión, no podrá aproximarse a la víctima ni comunicarse con ella por un periodo de ocho años.

Deberá indemnizar a su exnovio con 5.883 euros por las lesiones que le causó y que, según los exámenes forenses, «le habrían ocasionado el fallecimiento de no ser por la rápida atención sanitaria».

El violento episodio tuvo lugar la noche del 30 de mayo de 2023 cuando la joven asturiana y su expareja, de 27 años, coincidieron en la localidad madrileña de Valdemoro en casa de un amigo común, apodado 'el Chipirón'. Consumieron pasta base de cocaína y en un momento dado, su exnovio, con quien había roto la relación apenas diez días antes, abandonó el piso. Ella salió tras él con un cuchillo en la mano, «amenazándole con que le iba a matar». Acto seguido, le atacó por la espalda, le apuñaló en el glúteo, en la zona lumbar y cuando se giró, le clavó dos veces el cuchillo en el pecho. Huyó del lugar, dejando al joven gravemente herido. Su huida quedó recogida en una cámara de seguridad de la zona.

La víctima fue auxiliada inicialmente por los clientes de un bar hasta la llegada de los sanitarios. Una de las puñaladas que sufrió en el pecho le alcanzó el pericardio y «a punto estuvo de causarle la muerte, sin llevarle al hospital habría fallecido», señala el informe de la médico forense. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y estuvo ingresado en el hospital durante varios días.

La mujer fue detenida al día siguiente por la Guardia Civil y permaneció en prisión provisional durante un mes. El juicio tuvo lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid. Tanto ante la Benemérita como en la vista oral declaró que no se acordaba de lo que había ocurrido porque había consumido sustancias estupefacientes.