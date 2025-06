El grito en los encierros de los docentes en Asturias: «¡Ni un paso atrás!»

Bromean con qué van a cenar. A una maestra alguien le ofrece al teléfono llevar café y lo rechaza. No quiere cafeína. Otro está hinchando ... colchones. Unas cuantas llegan con mochilas y sacos de dormir. Otra más veterana pregunta dónde está el gimnasio. Las pequeñas Mia y Abril corretean por el patio. Son las primeras horas del encierro de docentes en el IES Fernández Vallín de Gijón, uno de los muchos que han comenzado esta tarde en toda Asturias, a propuesta de la Junta de Personal Docente no Universitario.

Gritan «¡Ni un paso atrás!», aunque estén cansados. Aunque sea «duro», como admite Susana, maestra de Infantil del Nicanor Piñole, afrontar una semana de huelga. «A ver cómo remontamos el verano siendo cuatro en casa», dice. Porque la nómina de este mes va a ser mucho más baja que otras. Pero «la mente está firme. Estoy aquí para mejorar las condiciones de mi aula. Tengo un niño con Necesidades Educativas Especiales y no tiene los apoyos que necesita. Hay que lucharlos». Y por eso ha traído a Mia, 4 años, y Abril, 8. Saben que los profes «están enfadados». Por eso mamá se va a quedar a pasar la noche en las colchonetas del gimnasio del Vallín.

Como Noé, maestro de Primaria, que tiene muy claras las reivindicaciones básicas: «Aplicar de verdad una bajada de ratios. Los 23 son ficticios, yo tengo 25 en clase», explica. Pide «menos burocracia, somos maestros, no la Administración». Y no se olvida, claro está, de la equiparación salarial, «aunque no es lo más importante». Sabe de sobras que lograr esos 500 euros que dicen los sindicatos que los separan con otras comunidades es imposible, pero apuesta por «un calendario progresivo, no queremos dejar vacías las arcas del Principado».

Con todo, Noé reivindica una «educación pública de calidad» y añade oras cuestión: «Hay que reivindicar la pelea de los sindicatos también. Les pedimos unidad y la tienen. Pedimos huelga indefinida y estamos en ella. Vamos a hacerles caso, que tienen experiencia».

A su lado, corrobora todas sus palabras Daniel, maestro del Rey Pelayo y miembro de SUATEA. Pide una «apuesta de verdad» por la escuela pública. Como Montse, de ANPE, que confirma que los representantes sindicales que se han encerrado en la Consejería de Hacienda al mediodía siguen allí y, en principio, van a pasar la noche. Entre los grupos de profesores está también Jorge Espina, de CC OO, y presidente de la Junta de Personal Docente.

Las escenas se repiten en el Pérez de Ayala de Oviedo; en La Magdalena de Avilés; en el Santa Bárbara y el Cuenca del Nalón de Langreo; en el colegio Aniceto Sela del Caudal; en el IES Llanes; en la Escuela Hogar Cangas del Narcea. Sobre la marcha se han unido también el colegio de Nava, el de Turiellos y el Carlos Bousoño de Boal.