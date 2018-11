Black Friday: los consejos de la Policía para evitar caer en estafas ante chollos en internet El aumento del comercio electrónico es foco de atención de los cibercriminales y ofrecen recomendaciones para que no ser víctimas en las campañas como las del Black Friday y Cyber Monday o la de Navidad EL COMERCIO Gijón Viernes, 23 noviembre 2018, 11:24

Una oferta excesivamente tentadora en una marca de lujo, una forma de pago única y con tarjeta de crédito, imágenes de mala calidad en las webs o, incluso, textos mal traducidos. Estos son algunos de los detalles en los que hay que fijarse cuando se hace una compra por internet para evitar convertirse en una víctima de una estafa. La Policía Nacional ha lanzado una serie de consejos y recomendaciones para «alertar y concienciar» a los usuarios de los peligros que se pueden encontrar en la red de redes y que pueden ser enormemente perjudiciales para los bolsillos particulares.

Webs seguras

1. Realizar preferentemente las compras en páginas oficiales o con reputación y prestigio consolidado.

2. Las páginas webs en las que se facilitan los datos bancarios y tarjetas de créditos deben utilizar el protocolo de seguridad HTTPS, que cifra la información que se transmite, por lo que la dirección de la web debe empezar por 'https://'.

3. No se recomienda utilizar los servicios de un comercio online que no identifique debidamente a su responsable, esto es, que no aparezcan los datos relativos al CIF, domicilio social de la empresa, y datos de contacto, los cuales se pueden contrastar y verificar en buscadores web.

4. Identificar el nombre de la persona y organización que registró el nombre de la página web puede servir de ayuda para conocer dónde se puede estar comprando, para ello existen páginas de 'WHOIS' .

5. Comprobar si la web tiene los sellos de confianza, distintivos de calidad y seguridad en la venta online.

Consejo para evitar compras en tiendas falsas

1. Sospechar de tiendas con precios muy por debajo del precio de mercado, o si todos los productos se venden al mismo precio, independientemente del modelo.

2. Desconfía si la web tiene varios tipos de letra en la misma ventana, si la foto de portada puede encontrarse en otros lugares de internet o la calidad de las imágenes no es buena.

3. La web aparenta ser la página legítima de una determinada marca.

4. Aparecen textos mal traducidos (aparece traducida la sección 'Home' como 'Casa', en lugar de 'Inicio').

5. Descartar la compra si la web anuncia varias formas de pago, pero finalmente sólo acepta tarjeta de crédito.

6. Respecto a los productos de lujo o marcas de alta gama, desconfiar cuando su precio está muy por debajo del precio del mercado, ya que podría tratarse de productos falsificados o robados.

7. En el caso de comprar en webs de China, conocer que el tiempo para recibir el artículo suele establecerse entre 15-30 laborales, lo que supone más de mes y medio de espera. Igualmente, dichos envíos se hacen de forma masiva en contenedores, por lo que nuestro artículo puede sufrir retrasos debido a inspecciones en aduanas del contenedor por otros artículos enviados en el mismo contenedor.

Estafas entre particulares en la compra de segunda mano

A. Si se quiere comprar:

1. Conocer al vendedor antes de comprar: realizar búsquedas por el nombre, ver comentarios y valoraciones de otros usuarios, etc.

2. Descartar anuncios con fotos genéricas del artículo en venta, o cuya redacción no esté cuidada, parezcan traducciones automáticas.

3. Si el vendedor se encuentra en el extranjero y utiliza este hecho como excusa para que la gestión de los trámites se ejecute de una forma determinada, no continuar con la compra.

4. No aceptar nunca como método de pago para este tipo de compras servicios como Western Union o Money Gram.

5. En caso de duda cancelar el proceso de compra.

B. Si lo que se pretende es vender:

1. Informarse sobre el comprador antes de realizar el envío.

2. Sospechar si ofrecen más dinero del que se pide en el anuncio.

3. Utilizar y establecer un método de pago conocido bajo tu control y no del comprador.

4. No adelantar dinero. En algunas estafas, el comprador utiliza como excusa que su banco no le permite realizar transferencias inferiores a una cantidad de dinero que, casualmente, es siempre mayor que el precio del artículo en venta. El objetivo es intentar engañar al vendedor para que abone por adelantado la diferencia de dinero para compensar los costes totales a través de servicios de envío de dinero.

5. Cancelar el proceso de venta en caso de dudas.