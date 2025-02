Los consistorios piden respuestas «rápidas y concisas» al Principado

C. VEGA GIJÓN. Domingo, 30 de mayo 2021, 02:47 Comenta Compartir

Ellos están listos, pero siguen a la espera de Salud. Los dirigentes de los concejos costeros aún esperan la confirmación por parte del Principado de las medidas a llevar a cabo este verano en las playas asturianas. Con la temporada estival a punto de comenzar, los alcaldes y concejales van preparando determinados aspectos de los arenales, como la limpieza de los mismos o la contratación del personal de salvamento, pero continúan a expensas de una respuesta por parte de la Consejería de Salud, que les confirme, entre otras cosas, si podrán ofrecer un servicio de baños y duchas este verano.

«No es algo que puedas hacer de hoy para mañana. Se tienen que instalar las duchas, preparar un contrato de adjudicación de limpieza de baños... Son detalles que necesitan un trabajo previo, que puede ser de incluso un mes. No se puede trabajar con esta imprevisión», afirma Juan Carlos Armas, concejal en Llanes.

Su concejo fue uno de los tantos que la temporada pasada optó por seguir la recomendación del Gobierno de la inhabilitación de este servicio, tan demandado por los vecinos y turistas que urge recuperar.

Otros ayuntamientos, como el de Ribadesella, han optado directamente por tenerlo todo listo, por si se llega a dar el caso de que el Principado da el visto bueno. «Estamos reponiendo las duchas y lavapiés que el año pasado tuvimos anuladas. Las estamos renovando por si este año se pueden poner en marcha, para que esté todo preparado», asegura el alcalde Ramón Canal.

Otros, sin embargo, se muestran optimistas. «Hay convocada una reunión del plan SAPLA para el 3 de junio y estamos a la espera de las directrices que nos van a dar. Las duchas creemos que podremos utilizarlas y por eso ya las tenemos instaladas, aunque esperaremos a conocer qué tienen que decir al respecto Principado y el plan SAPLA», afirma Mariana García, concejala en Gozón.

Por el momento, todo parece apuntar a que tanto baños, como duchas podrán estar disponibles. De hecho, en Valdés ya tienen este servicio abierto. «Por el momento tenemos los baños abiertos, porque solicitamos permiso a Costas para abrir los chiringuitos antes de tiempo y abrieron dos. Es por eso que los baños están disponibles, porque entre la empresa de limpieza diaria y los gestores de los locales que desinfectan más de continuo, nos permitieron abrir», explica el concejal valdesano Marcos Fernández.

Una incertidumbre agotadora

Dejando a un lado la problemática de baños, duchas o control de aforos, los ayuntamientos costeros creen que, ya que el pasado año la situación fue similar, desde el Principado podrían haberles dado las indicaciones pertinentes con una mayor antelación de cara a este año. «El año pasado era una indecisión porque no sabíamos qué estaba pasando y no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Nadie quería poner un duro y asumimos que lo teníamos que poner nosotros, pero lo que no nos pueden decir es «ahora abres» o «ahora cierras», cuando tenemos que gestionar todos los servicios que implica abrir una playa detrás», expone Juan Carlos Armas, concejal de Llanes.

Y aunque todavía desconocen qué medidas exactas tomará el Gobierno al respecto, desde los consistorios tienen esperanza de que este año sea más tranquilo. «La situación sanitaria está mejorando y prevemos que cuando comience la temporada esté aún todavía mejor, por lo que más que nada nos centraremos en el control de aforos. Esperamos, y deseamos, que por parte del Principado lo vean de la misma forma», afirma Carlos Valle, alcalde de Cudillero.