Asturias necesita elevar al 80% el nivel de vacunación para lograr la 'inmunidad de rebaño' La cepa británica, cuyo nivel de transmisión es mayor que el de la inicial variante china, supone ya más del 80% de los contagios en la región Un gijonés recibe una dosis de vacuna en el centro de salud de El Natahoyo. / CAROLINA SANTOS EDUARDO PANEQUE | YAGO GONZÁLEZ GIJÓN. Lunes, 1 marzo 2021, 02:52

Mientras las autoridades sanitarias intentar insuflar un mayor ritmo al proceso de vacunación en España, se mantienen alerta ante la evolución de las diferentes cepas de la covid-19. No todas las mutaciones de un virus, que sufre miles a lo largo de su vida, se traduce en un cambio en su comportamiento pero, a día de hoy, hay tres variantes que preocupan especialmente a los epidemiólogos: la británica, sudafricana y brasileña, y otra que empieza a cobrar fuerza, la californiana. De todas ellas, la británica está teniendo una especial incidencia en Asturias. Santiago Melón, jefe del laboratorio de Virología del HUCA y encargado ante el Gobierno asturiano de monitorizar las distintas variantes de la covid, asegura que la cepa procedente de Reino Unido ya supone más del 80% de los casos en la región. Este porcentaje está muy por encima de la media nacional. Recientemente, el director del Centro de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ubicó la presencia de la variante británica en España entre un 25% y un 30%. Asimismo, ese porcentaje varía según las diferentes regiones españolas. En Madrid, por ejemplo, se apunta a una presencia en torno al 50%.

Pero, ¿por qué preocupa a los expertos que los casos tengan como origen la cepa británica? La respuesta apunta al conocido como 'Número Básico de Reproducción' (RO) que es, de forma resumida, el número promedio de casos que tienen como origen de transmisión el contagio a partir de una persona infectada por el virus. La variante china, predominante en el origen de la pandemia, tiene un RO de 2,6; la británica de un 3,9. Esto significa que cada caso de esta última puede llegar a contagiar a cuatro personas.

Pedro Arcos, epidemiólogo y director de la Unidad de Investigación en Emergencias y Desastres de la Universidad de Oviedo, explica que «el 65% de la población a vacunar para lograr la 'inmunidad de rebaño' está calculada sobre el RO de 2,6 de la variante china; dada la mayor capacidad de transmisibilidad de la británica, debería obligar a recalcular la cantidad mínima a vacunar colocando la 'inmunidad de rebaño' entre el 75 y 80% de la población».

A su capacidad de contagio se añade un factor adicional, los grupos de edad en los que tiene mayor incidencia. El jefe de servicio de alertas y emergencias sanitarias del Principado, Miguel Ángel Prieto, señala que «los datos demuestran no solo que tiene una mayor transmisibilidad sino que afecta a los grupos de población más jóvenes, algo que estamos viendo en esta tercera ola ya que no se está comportando de la misma forma que en la segunda». Esto lo que ayuda a explicar que la incidencia actual en Asturias haya sido más potente en rangos de edad más bajos, a diferencia de lo sucedido en la primera y segunda parte de la pandemia. La explicación que maneja el equipo del HUCA es que, ante la mayor protección de la población más vulnerable (muchos de ellos ya vacunados), «el virus se busca la vida» y trata de infectar los organismos más expuestos a la interacción social. Por este motivo, Pedro Arcos conviene que «la clave está en la velocidad de la vacunación dado que aún queda tiempo para que le toque a una personas de 30 años; la estrategia inicial podía ser buenísima, pero se deben de tener la circunstancias cambiantes». El experto epidemiólogo no se refiere tanto a una redefinición de los grupos de edad como a que países como España, Francia o Alemania se miren en el espejo de otros como Israel e incluso Reino Unido que, a día de hoy, presentan altas tasas de inmunización en su población. El Gobierno israelí se marcó como objetivo tener al 50% de la población vacunada en marzo haciendo uso de bares y tiendas para inocular las dosis. En España actualmente solo el 2,6% de la población ha completado la pauta de vacunación -el 3,8% en el caso de Asturias- aunque esa cifra sube hasta el 7,6% si tenemos en cuenta aquellos que ya han recibido al menos una dosis.

Todas las variables abiertas -la mayor incidencia en Asturias, la necesidad de elevar los porcentajes de inmunidad de rebaño y los procesos de vacunación, confluyen en otra duda: la eficacia de Pfizer, Moderna y AstraZeneca frente a esta cepa. Las tres compañías han ido notificando en las últimas semanas que su eficacia se mantiene respecto a la variante británica. No obstante, dos de ellas, Moderna y AstraZeneca, sí reconocían que no lo eran en la misma medida con la cepa sudafricana.

Menor letalidad

Sobre lo que aún no hay consenso en la comunidad médica es acerca de la letalidad de dicha cepa. Aunque, como se ha dicho, los virólogos estiman que es más transmisible también creen que no es tan agresiva como el virus original surgido en China. Los síntomas, una de las herramientas más fiables sobre la posibilidad de que se trate de esta cepa son, principalmente, la fatiga, el dolor de garganta y el dolor muscular siendo menos frecuentes la pérdida de olfato y gusto. Asimismo es mucho más difícil encontrar casos asintomáticos si han sido contagiados a partir de la variante británica.