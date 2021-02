Salud prorroga el cierre de Gijón y saca del nivel de riesgo extremo a Mieres, San Martín y Siero La consejería ha confirmado que ayer se detectaron 188 casos de coronavirus. En la región se mantienen 36 brotes activos, 11 de ellos en la última semana Control de movilidad en Gijón. / aRNALDO gaRCÍA MARCO MENÉNDEZ y JUAN VEGA Jueves, 18 febrero 2021, 15:50

La Consejería de Salud ha decidido prorrogar las medidas especiales incluidas en el nivel 4+ por riesgo extremo para el concejo de Gijón. Así se lo informaron responsables de la consejería a la alcaldesa, Ana González, durante una reunión que tuvo lugar a última hora de esta mañana.

La regidora gijonesa y los responsables del departamento de Salud Pública del Principado hicieron una revisión de la situación epidemiologica en el municipio, que «ha mejorado. Es cierto que ha habido un descenso del número de contagios, que es positivo, pero todavía estamos por encima de los indicadores marcados por el Principado como situación límite «. Ante este panorama, la alcaldesa anunció que «vamos a continuar en prórroga en la situación 4+, que es la más alta que hay en este momento».

Esto significa que se mantienen las mismas medidas que hay en la actualidad, como el cierre perimetral, el horario restringido de cierre de los negocios o que los locales de hosteleria sólo pueden atender en terraza. La regidora apuntó que «es verdad que en la tasa acumulada a siete días ya se ve claramente una mejoría mayor y eso permite prever que la evolución va seguir siendo positiva, pero tenemos que esperar siete días a la próxima revisión para saber si podemos cambiar de nivel con lo que comporta de menos medidas restrictivas que ahora»

Por contra, la consejería ha decidido que salgan de este nivel máximo de restricción los municipios de Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Siero. Además, Salud ha confirmado que ayer se detectaron 188 casos de coronavirus y que en la región se mantienen 36 brotes activos, 11 de ellos en la última semana. El Sespa realizó ayer 4.279 pruebas y la tasa de positividad se sitúa en el 6,75 %.

Siero abandonará el sábado el nivel de riesgo máximo

El concejo de Siero abandonará el próximo sábado el nivel de riesgo extremo por coronavirus y volverá a permitir la libre circulación de personas por el interior de sus fronteras. Así lo acaba de anunciar el regidor Ángel García en rueda de prensa, tras recibir la comunicación de la Consejería de Salud Pública del Principado de Asturias, que hace unos días decidió mantener las medidas restrictivas en el municipio, a pesar de que los datos oficiales recogidos no superaban los límites establecidos para mantener las restricciones.

«Llevábamos más de una semana en situación de abandonar el riesgo máximo, por lo que no entendimos la decisión que se tomó el pasado lunes de mantenernos dentro», comentó García, durante su intervención. También lanzó un mensaje de prudencia para todos sus vecinos en el que hizo especial hincapié en que «recuperar un poco la vida que teníamos antes de la pandemia no significa que no tengamos que hacerlo con responsabilidad».

Según explicó hace unos días, en los últimos datos oficiales correspondientes al pasado sábado 13, Siero registraba 290 casos por diez mil habitantes en población general y 182 casos en mayores de 65 años, cuando los límites están establecidos en 325 y 195 casos, respectivamente.

El fin de las medidas más restrictivas en el concejo, tras más de dos semanas en 4+ (riesgo extremo), supondrá, también, que los negocios hosteleros vuelvan a poder recoger a clientes en el interior de sus negocios.