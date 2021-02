Coronavirus en Asturias Gijón podrá reabrir si hoy mantiene la tendencia a la baja de los contagios El concejo está pendiente de la evolución de los contagios para abandonar el cierre perimetral y las restricciones a la hostelería. Llanera, al borde de las restricciones Un cliente lee EL COMERCIO en la terraza de una cafetería del parque de la Serena. / CAROLINA SANTOS YAGO GONZÁLEZ OVIEDO. Miércoles, 24 febrero 2021, 01:36

Gijón lleva ya seis días seguidos con una incidencia acumulada por debajo de los 325 casos por 100.000 habitantes. Si cumple una jornada más en la misma línea (algo que se comunicará hoy), el concejo podrá abandonar el cierre perimetral y las restricciones incluidas en el nivel 4+. Dado que el Gobierno asturiano comunica el levantamiento de dicho cierre con 48 horas de antelación, los gijoneses estarán el viernes en el nivel 4, al igual que la mayoría de Asturias. Esto significa, entre otras cosas, que se podrá entrar y salir del municipio sin problema y que la hostelería podrá abrir el interior de los locales, aunque continuarán las limitaciones generales, como la prohibición de servir en barra y un máximo de cuatro comensales por mesa.

Por su parte, Oviedo, Gozón y Carreño disfrutan hoy de su primera jornada sin el corsé del nivel 4+, mientras que el concejo de Piloña, por el contrario, inaugura ese régimen, que mantendrá durante al menos dos semanas. Y las autoridades sanitarias advierten de que un municipio «al borde» del cierre es Llanera, «con una incidencia en mayores en preocupante ascenso».

Desde el Principado hacen un llamamiento a la prudencia a las autoridades locales y a la población de los concejos que abandonan las restricciones. «Los indicadores de afección epidémica son aún muy altos y la incidencia creciente de la variante británica, con mayor capacidad de contagio, obliga a extremar la cautela. No cabe ninguna euforia ni relajar las medidas de protección: tenemos que asegurar que los datos continúen a la baja, sin que se den situaciones de meseta ni rebrotes que puedan obligar a imponer de nuevo las medidas más restrictivas en tales municipios. Ese riesgo de empeoramiento es real y no podemos menospreciarlo», indican fuentes del Gobierno asturiano, que remarcan que «la mejora debe ser permanente, no coyuntural, para evitar que se vuelvan a dar las condiciones que determinen el regreso al nivel 4+».

Leve aumento de casos

La región registra un leve repunte de contagios después de que el Sespa diagnosticara el lunes 125 nuevos casos, quince más que el domingo. No obstante, la tasa de positividad cayó hasta el 4,62%, es decir, por debajo del umbral del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para considerar la pandemia bajo control. Es la tasa más baja desde el 2 de enero (3,8%) y la cuarta vez que cae por debajo del 5% desde que comenzó la tercera ola.

A pesar de este aumento del número de casos, se trata de la décima jornada consecutiva en que los contagios diarios se ubican por debajo de 200, lo que confirma la tendencia generalizada a la baja de la pandemia en Asturias.

Además, se produjeron 36 ingresos en planta y ocho en UCI, frente a 59 altas. Por lo tanto, en este momento en Asturias hay 360 pacientes hospitalizados con confirmación o sospecha de covid y otros 124 necesitan cuidados intensivos.

Fallecieron cuatro personas: tres mujeres de 74, 74 y 84 años, y un hombre de 58. Ninguno vivía en un centro de mayores.