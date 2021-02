Coronavirus en Asturias Salud automatiza las citas para las vacunas en Asturias El Principado ultima el proceso para la masiva vacunación tras sumar veinte equipos de profesionales a los cincuenta ya existentes Una mujer recibe la vacuna en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, en Avilés. / MARIETA CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 24 febrero 2021, 01:42

El lunes, según los datos del Ministerio de Sanidad, Asturias había inoculado 99.545 dosis de contra la covid. Eso supone que se habían utilizado el 87,8% del total de 113.315 vacunas recibidas. La mayoría siguen siendo de Pfizer (98.015), mientras que AstraZeneca, la destinada a menores de 55 años, sigue fija en 9.000 dosis.

Lo que también deja claro el informe del Ministerio de Sanidad es que, en ese momento, el lunes pasado, 37.949 personas habían recibido ya ambas dosis. Y evidencia que hoy Asturias ha superado las 100.000 dosis inoculadas. Porque la Consejería de Salud ha multiplicado el ritmo de vacunación, con la utilización de polideportivos y aparcamientos como los usados ya para el cribado masivo de posibles casos de covid.

Una cifra tótem que será desbordada rápidamente, según las previsiones de la Consejería de Salud que, a mediados de marzo, pondrá en marcha «a mediados de marzo un sistema automático de citación para afrontar el inicio de la vacunación masiva de la ciudadanía contra la covid».

Unas citaciones automáticas que llegan de la mano del incremento de equipos de vacunación. De los cincuenta que llevan trabajando desde enero, pasará Asturias a 70 en abril, como muy tarde. Así lo aseguró ayer el consejero de Salud, Pablo Fernández, durante su comparecencia ante la Junta General.

Explicó el consejero socialista que trabaja ya «en un programa informático que permite mantener conversaciones y que facilitará la concertación de citas para administrar las vacunas al grueso de la población». A medida que la campaña avance, se utilizarán los diferentes equipamientos de la red de Atención Primaria y también grandes espacios en núcleos urbanos, como los polideportivos, con el fin de agilizar la inmunización.

En este sentido, el Área Sanitaria III, con cabecera en Avilés, ya ha articulado diferentes puntos para administrar las vacunas a los mayores de 80 años en horario de tarde. Estas personas recibirán las dosis en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena, los polideportivos de Corvera, Soto del Barco y Muros de Nalón, y el Centro Cultural Valey, en Castrillón. También se les administrarán los fármacos en los centros de salud de Pravia, Cudillero y Luanco.

No a los 'vacunódromos'

Unos datos que Pablo Fernández ofreció en la Junta a preguntas de la portavoz de Ciudadanos en materia sanitaria, Laura Pérez Macho. «Dice usted que no le gusta la vacunación masiva, pues es lo que habrá. Seguimos con nuestra máxima de vacunar contra la covid al mayor volumen de personas en el menor tiempo posible» le espetó Fernández a Pérez Macho.

Le había reprochado la diputada de la formación naranja la imposibilidad de cumplir el calendario marcado inicialmente por el Principado: «Ustedes prometieron que habría 150.000 asturianos vacunados en el primer trimestre y no creo que logren vacunar a 100.000 personas en marzo», a la vez que rechazaba los «vacunódromos», en relación al plan del Gobierno regional de habilitar todo tipo de espacios para inocular las dosis que inmunizan contra la covid. En lugar de eso, planteó Pérez Macho la utilización «de los centros de salud, que no entendemos porqué no lo hacen ni tampoco lo entienden los profesionales de Atención Primaria, que se consideran relegados», así como aseguradores y mutuas.

Una crítica que no compartió el consejero socialista, que le recordó que «en el plan de vacunación está la utilización de los centros de salud en la jornada de tarde, no sé quién le ha dicho que no utilizamos esos centros», a lo que la diputada le respondió que «lo dice la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria y los centros de salud, que no saben cuándo empezará el plan».

Fernández insistió en que la vacunación masiva «es un hecho», con la inmediata puesta en marcha de veinte equipos más de vacunación, «que se sumarán a los 50 que ya tenemos. La idea es que en abril estén los 70 equipos funcionado». Unos equipos extra que se nutrirán de las enfermeras jubiladas que han dado un paso al frente para colaborar con la campaña de protección contra la covid, a las que el consejero quiso «agradecer su apoyo».