Hace ocho años que Jorge Suárez Jaimes (Corvera, 1994) se puso al frente de la Secretaría General de la Agrupación Socialista de Corvera relevando a ... Iván Fernández. Esta semana, el también concejal de Obras, renovó su cargo con una nueva ejecutiva y nuevos retos.

–Tercera vez como secretario general. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?

–Con mucha ilusión, igual que el primer día, lo que pasa es que ya no soy ese chaval que venía con los libros de la facultad y ya hay unos años de bagaje. Con sus virtudes y con sus errores, pero lo afronto con la misma ilusión y el mismo cariño y la humildad de saber que estás en el partido que más quieren los corveranos

–¿Qué balance hace de estos años anteriores?

–Hago un balance positivo, a nivel económico somos una agrupación que no tenemos ningún tipo de deuda, que tenemos ahorros. Somos una organización con cerca del centenar de militantes, pero queremos seguir creciendo y los resultados electorales reflejan algo muy positivo y es que somos el partido de Corvera. Hemos ganado a nivel local con unas mayorías históricas, ganamos las autonómicas, las generales y las europeas, eso refleja que además de tener liderazgos claros como el de Iván (Fernández), el Partido Socialista es el partido de este concejo.

–¿Quiénes le acompañan en esta nueva etapa?

–He querido mantener los mismos mimbres. En esta no estarán ni Fonsi ni Alejandro por circunstancias diferentes, pero quiero agradecerles porque ambos han aportado mucho. Esta vez repiten Patri (Suárez), José Manuel (González), Juan Carlos (Calvo) y Maribel (Álvarez), compañeros indispensables, gente muy diferente que da una visión distinta y aporta riqueza dentro de la organización.

–¿Alguna cara nueva?

–Contamos con la novedad de Nancy (María Constancia Rodríguez) que va a ser la encargada de aunar uno de los grandes proyectos de este mandato, que es un libro que recoja la historia de la agrupación local. Ella va a ser la encargada de recoger todos esos relatos de los compañeros más veteranos, que merecen que se escriba su historia. Si ahora estamos en una situación tan buena es porque los que nos precedieron trabajaron para ello.

–¿Qué radiografía hace del partido a nivel local?

–Cuando se gana con unas mayorías tan solventes eso refleja la buena salud que tenemos. Parece lejano, pero no fue siempre así, y refleja una época, una manera de trabajar y entender que está en el trabajo de muchas mujeres y hombres que han estado ahí para cambiar Corvera.

–¿Qué retos tienen por delante?

–El reto es muy sencillo: No perder el pulso. Creemos que desde esta agrupación hemos conseguido conectar con la gran mayoría de la población de este concejo y estamos consiguiendo dar un cambio drástico tanto a los barrios como a los pueblos. Eso es algo que se refleja pisando cada calle del concejo.

–Haciendo autocrítica. ¿Algo que quieran mejorar?

–Tenemos mucho músculo a nivel organizativo, pero una de las espinitas es aumentar la militancia. Gran parte de la militancia somos concejales y creo que hay que dar un impulso mayor.

–¿Cómo se consigue?

–Antes se entendía de otra forma y quizás tengamos que darle una pensada sobre cómo canalizar esos modelos. Las dinámicas no son como en el año 90 y vemos que la actividad política es más de redes sociales y otras formas que no se entienden desde los viejos modelos. No obstante, no renunciamos a ellos.

–El concejo ha cambiado, ¿creen que es fruto de su trabajo?

–Tenemos un problema de pertenencia a Corvera. La gran mayoría somos nietos o hijos de migrantes y cuando preguntaban de dónde eres, decías que de Avilés, pero ya no. Vemos que la gente se siente parte de lo que es, que somos de Corvera, porque es el espacio donde muchos han venido a hacer su proyecto vital. Se ve que lo que era un concejo rural, que pasó a ser barrios industriales, toma ahora otra forma. Se tiene sentimiento de identidad y en eso hemos tenido parte de culpa con proyectos en los que los vecinos se ven y se sienten participes.