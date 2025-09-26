Corvera impulsa la zona rural con nuevas ayudas LEADER

Corvera abre el plazo para una nueva convocatoria de las ayudas LEADER, que se tramitan a través del Grupo de Acción Local ADICAP (Asociación para ... el Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano) en el que también participan los municipios de Carreño, Gozón y Llanera.

Las ayudas cuentan con tres grandes grupos clave. Por un lado, 'Leader Agro' enfocado en el fomento de inversiones en el sector agrícola. Por otro, 'Leader agroindustria', para el apoyo a microempresas de la industria agroalimentaria con menos de 10 personas en plantillas. Y en tercer lugar, 'Leader diversificación', que consiste en incentivos para proyectos que promuevan la diversificación económica del medio rural, más allá de la agricultura y la agroindustria.

Las ayudas, que están dirigidas a empresas privadas y particulares, entidades locales y también a asociaciones sin ánimo de lucro, se conceden en régimen de concurrencia competitiva, lo que significa que las empresas interesadas deben presentar sus proyectos para que se evalúe su viabilidad y su alineación con los objetivos del programa. Las ayudas pueden cubrir hasta el 50% de la inversión subvencionable, con un máximo de 200.000 euros por beneficiario.

En el caso concreto de Corvera se subvenciona proyectos puestos en marcha en Cancienes, Villa, Molleda y Solís, al ser las que cuentan con una densidad de población de menos de 100 habitantes por kilómetro cuadrado, tal y como fija como requisito este programa de ayudas europeas.

Estas parroquias ocupan el 65% del territorio del concejo con una superficie de 34,96 kilómetros cuadrados, representando al 20% de la población total del municipio.

«Haber sido reconocidos como territorio LEADER es una gran oportunidad de desarrollo para nuestra zona rural. Una vez más hacemos un llamamiento a la población de nuestras parroquias rurales para que aprovechen estas subvenciones tan importantes y que las soliciten», señala Rocío Martínez, concejala de Desarrollo Local. La edil recuerda además que «desde la Agencia de Desarrollo Local les podemos asesorar en todo lo que necesiten».

El programa LEADER ha dejado en el concejo 449.020 euros en forma de subvenciones.