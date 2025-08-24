Corvera inicia las obras de saneamiento de Camina y Barreo
Beneficiarán en una primera fase a una decena de viviendas que carecían de conexión al sistema municipal de evacuación de agua
R. D.
AVILÉS.
Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00
Ya están iniciadas las obras de la primera fase del proyecto de saneamiento en los núcleos rurales de Camina y Barreo, en Cancienes, Los trabajos ... de esta fase, cuya inversión se sitúa alrededor de los 141.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y beneficiarán a las viviendas que hasta ahora carecían de conexión al sistema de saneamiento municipal.
La nueva red estará formada por cinco colectores principales y ramales, además de nueve acometidas domiciliarias y 26 pozos de registro. Hasta ahora, los núcleos rurales de Camina y Barreo carecían de un sistema de saneamiento doméstico. Con este proyecto, se garantizará la correcta recogida de las aguas residuales de nueve viviendas de la zona, mejorando las condiciones ambientales y sanitarias.
El inicio de las obras supone un avance clave en la mejora de las infraestructuras básicas del concejo. «Con este proyecto damos respuesta a una necesidad histórica de los vecinos, garantizando un saneamiento moderno, eficiente y respetuoso con el medio ambiente, señala el alcalde, Iván Fernández. «Las obras de saneamiento y abastecimiento son las más costosas y menos visibles, pero son imprescindibles para asegurar la calidad de vida de las personas que viven en la zona rural. En este caso, es un gran proyecto que llevará el saneamiento a 25 viviendas y una nave industrial y que implica la instalación de 3.173 metros de nuevas tuberías, 34 nuevas conexiones y 102 pozos de registro en las dos fases previstas», añade el regidor.
