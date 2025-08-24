El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El alcalde y el concejal de Obras revisaron el inicio de los trabajos.

Corvera inicia las obras de saneamiento de Camina y Barreo

Beneficiarán en una primera fase a una decena de viviendas que carecían de conexión al sistema municipal de evacuación de agua

R. D.

AVILÉS.

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Ya están iniciadas las obras de la primera fase del proyecto de saneamiento en los núcleos rurales de Camina y Barreo, en Cancienes, Los trabajos ... de esta fase, cuya inversión se sitúa alrededor de los 141.000 euros, tendrán un plazo de ejecución de cinco meses y beneficiarán a las viviendas que hasta ahora carecían de conexión al sistema de saneamiento municipal.

