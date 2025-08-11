Corvera invertirá 100.000 euros en renovar la fachada principal de la Casa Consistorial
El contrato para el que aún está abierta la presentación de ofertas contempla la limpieza y reposición de elementos de la parte exterior
Corvera
Lunes, 11 de agosto 2025, 21:38
La fachada del ayuntamiento de Corvera, en la parroquia de Nubledo, lucirá próximamente una nueva imagen. El gobierno local ha sacado a licitación el ... contrato para reparar el exterior del edificio y cuenta con un presupuesto de 99.949,22 euros y un plazo de ejecución de un mes. Entre las actuaciones de la fachada se llevará a cabo la limpieza de la superficie mediante rascado y cepillado manual, con eliminación de restos vegetales, materiales disgregados y otras adherencias que puedan afectar a la correcta adherencia de los tratamientos posteriores; el picado la capa de óxido existente en las armaduras; cepillado de las armaduras; y la colocación de conexiones con el hormigón existente, entre otras.
Por otro lado, con respecto a los sumideros de la cubierta, que se renovarán, se llevará a cabo el desmontaje y retirada del sumidero existente, incluyendo la desconexión de la tubería correspondiente; saneado del perímetro hasta 1 metro alrededor del sumidero, con eliminación de materiales deteriorados y levantado de la lámina impermeabilizante, dejando la superficie limpia y preparada para las siguientes intervenciones.
También se hará una impermeabilización perimetral para garantizar estanqueidad y la instalación de sumidero sifónico, con características equivalentes a los existentes; la reposición del pavimento perimetral alrededor del sumidero y la recogida, transporte y entrega de los residuos generados.
Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de agosto y la obra contará con una garantía de dos años una vez acabada. A ella se añade la reciente actualización del ascensor para favorecer la accesibilidad a todos los usuarios.
