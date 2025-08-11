Corvera invertirá 100.000 euros en renovar la fachada principal de la Casa Consistorial

La fachada del ayuntamiento de Corvera, en la parroquia de Nubledo, lucirá próximamente una nueva imagen. El gobierno local ha sacado a licitación el ... contrato para reparar el exterior del edificio y cuenta con un presupuesto de 99.949,22 euros y un plazo de ejecución de un mes. Entre las actuaciones de la fachada se llevará a cabo la limpieza de la superficie mediante rascado y cepillado manual, con eliminación de restos vegetales, materiales disgregados y otras adherencias que puedan afectar a la correcta adherencia de los tratamientos posteriores; el picado la capa de óxido existente en las armaduras; cepillado de las armaduras; y la colocación de conexiones con el hormigón existente, entre otras.

Por otro lado, con respecto a los sumideros de la cubierta, que se renovarán, se llevará a cabo el desmontaje y retirada del sumidero existente, incluyendo la desconexión de la tubería correspondiente; saneado del perímetro hasta 1 metro alrededor del sumidero, con eliminación de materiales deteriorados y levantado de la lámina impermeabilizante, dejando la superficie limpia y preparada para las siguientes intervenciones.

También se hará una impermeabilización perimetral para garantizar estanqueidad y la instalación de sumidero sifónico, con características equivalentes a los existentes; la reposición del pavimento perimetral alrededor del sumidero y la recogida, transporte y entrega de los residuos generados.

Las empresas pueden presentar sus ofertas hasta el 7 de agosto y la obra contará con una garantía de dos años una vez acabada. A ella se añade la reciente actualización del ascensor para favorecer la accesibilidad a todos los usuarios.