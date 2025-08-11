El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Se renovará la fachada principal del ayuntamiento de Corvera. Marieta

Corvera invertirá 100.000 euros en renovar la fachada principal de la Casa Consistorial

El contrato para el que aún está abierta la presentación de ofertas contempla la limpieza y reposición de elementos de la parte exterior

Lucía López Pérez

Lucía López Pérez

Corvera

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:38

La fachada del ayuntamiento de Corvera, en la parroquia de Nubledo, lucirá próximamente una nueva imagen. El gobierno local ha sacado a licitación el ... contrato para reparar el exterior del edificio y cuenta con un presupuesto de 99.949,22 euros y un plazo de ejecución de un mes. Entre las actuaciones de la fachada se llevará a cabo la limpieza de la superficie mediante rascado y cepillado manual, con eliminación de restos vegetales, materiales disgregados y otras adherencias que puedan afectar a la correcta adherencia de los tratamientos posteriores; el picado la capa de óxido existente en las armaduras; cepillado de las armaduras; y la colocación de conexiones con el hormigón existente, entre otras.

