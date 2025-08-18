Corvera invertirá este verano 64.000 euros en mantenimiento de sus colegios públicos

Como cada verano el Ayuntamiento de Corvera aprovecha los meses de vacaciones escolares para llevar a cabo diversas obras de mantenimiento, reparación y conservación en ... los centros educativos del concejo y las de este año parece que se están desarrollando conforme al calendario previsto y estarán concluidas antes del inicio del próximo curso escolar el próximo 9 de septiembre.

Así lo confirmó ese unes el alcalde de Corvera, Iván Fernández, que visitó algunas de esas obras acompañado por el concejal de Educación, José Luis Montes, para supervisar el avance de las labores de mantenimiento, reparación y conservación que cuentan con una inversión municipal de 64.000 euros este verano.

Entre las principales intervenciones previstas se han incluido limpieza de canalones, siega y poda de zonas verdes, arreglo de portones, pintura de gimnasio, puesta a punto de instalaciones eléctricas, revisión de protecciones de columnas en patios, arreglos en baños, revisión de aleros y peldaños, así como reparaciones de goteras, pintura de aulas y el arreglo de zócalos. Todas las obras se están realizando con medios propios del Ayuntamiento y cuentan con una inversión valorada en 64.000 euros.

Una de las actuaciones en los centros que han visitado el alcalde y el concejal ha sido el gimnasio del Colegio Público de Los Campos, donde se ha llevado a cabo una mejora integral.

Esta mejora se debe a que este espacio no es sólo una instalación escolar, que se utilice por los alumnos y alumnas de colegio de Los Campos, esta instalación es «un espacio que también utilizan diferentes clubes deportivos del concejo fuera del horario lectivo, y por eso hemos querido reforzar de manera especial esta actuación», ha explicado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.