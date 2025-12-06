La Navidad brilla en Corvera con más de 200 adornos Los niños del concejo encendieron las luces de todas las parroquias, cuyo gasto ha sido asumido íntegramente por el Ayuntamiento

Corvera ya brilla a todo color. La magia de la Navidad llenó ayer el concejo de luces e ilusión de la mano del encendido navideño que, como viene siendo tradición, se hizo paulatinamente en todas las parroquias y localidades.

Si bien no hay edad para disfrutar de las luces de Navidad, cosa que ayer se demostró con una gran acogida de mayores y pequeños en los diferentes barrios, sí que el evento tuvo unos protagonistas especiales. Los niños de los distintos colegios del municipio fueron los encargados de pulsar el interruptor que activó el encendido.

Los primeros en hacerlo fueron los alumnos del colegio público de Las Vegas que dieron el pistoletazo de salida a la Navidad.

Con la mirada puesta en el cielo y los móviles preparados para inmortalizar el momento, los vecinos que se acercaron hasta el Tomás y Valiente coincidían en una misma cosa, «este año lo han superado».

Así es, ya que el Ayuntamiento ha pasado de los 174 adornos del año pasado a los 249 de este 2025. Además se ha incrementado un 38% el número de localizaciones en las que se puede ver algún elemento luminoso, pasando de las 74 de años anteriores a las 102.

En total se han colocado a lo largo de estas semanas 105 arcos lumínicos, 144 motivos navideños, 28 árboles grandes y 5 extra grandes; seis decoraciones 3D de suelo; decoración específica para la plaza de Europa y para el centro Tomás y Valiente de Las Vegas; iluminación para dos fachadas y para la chimenea de La Lechera. Y todo ello repartido a lo largo de parroquias y barrios. «Si lo concentrásemos todo en un mismo lugar sería mucho más llamativo, pero preferimos hacerlo así para que todos los vecinos y vecinas disfruten de la iluminación», señaló el alcalde.

Tras el encendido de Las Vegas se llevaron a cabo el resto en Los Campos, Cancienes y Trasona donde los vecinos no dudaron en fotografiarse con algunos elementos icónicos como las letronas o los figuras tridimensionales para dejar constancia de que la Navidad brilla en Corvera.