El parque acuático de Corvera alarga su apertura hasta el domingo 7 de septiembre El buen tiempo que se prevé para el fin de semana motiva la decisión de prolongar la apertura del PACO una semana más

El Parque Acuático de Corvera (PACO) mantendrá abiertas sus instalaciones durante la primera semana de septiembre y cerrará oficialmente la temporada el próximo domingo 7, ampliando así los días de ocio acuático para vecinos y visitantes. La decisión de alargar la campaña estival, inicialmente prevista hasta el 31 de agosto, responde a la previsión de una mejora del tiempo durante el fin de semana, pese a que las condiciones meteorológicas entre semana no serán del todo favorables.

El PACO, el único parque acuático de Asturias, abrió sus puertas el pasado 11 de junio, con un leve retraso respecto a la fecha inicialmente prevista, para garantizar que todas las instalaciones -vasos acuáticos, toboganes, solárium o baños- estuvieran en perfecto estado. Esta puesta a punto se realizó teniendo en cuenta las sugerencias aportadas por los usuarios en la pasada temporada, según recuerda el Ayuntamiento de Corvera en una nota de prensa.

«Se ha consolidado como una de las instalaciones de referencia en el verano asturiano y estamos muy satisfechos con el balance de esta temporada. Haber mantenido abiertas sus puertas una semana más es una muestra de nuestra voluntad de ofrecer la mejor experiencia posible», ha señalado el alcalde de Corvera, Iván Fernández.

De cara al próximo verano, el Ayuntamiento se plantea adelantar la apertura al último fin de semana de mayo, así como ajustar el calendario durante el periodo lectivo. En lugar de abrir todos los días de junio, se baraja la opción de limitar la actividad a los fines de semana hasta que finalicen las clases, dado el menor uso registrado en días escolares. Asimismo, el cierre volvería a evaluarse en función de la demanda y la climatología, aunque el horizonte inicial seguiría siendo finales de agosto.

«Cada año escuchamos las sugerencias de las usuarias y usuarios, y eso nos permite seguir ajustando el calendario y las condiciones del parque para que disfrute el mayor número de personas. Nuestro objetivo es seguir haciendo del PACO un espacio de ocio seguro, atractivo y de calidad, que proyecta la imagen de Corvera como un municipio dinámico y con capacidad para innovar en sus equipamientos», ha añadido Fernández.

