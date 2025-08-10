El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Iván Fernández, en el centro, junto a Rubén Lorenzo y Antonio Durán.

La Policía Local de Corvera tendrá pistolas táser con videocámaras incorporadas

El Consistorio destinará 72.000 a la compra de nuevo material, que incluirá también PDAs con impresoras además de nuevos uniformes

R. D.

AVILÉS.

Domingo, 10 de agosto 2025, 02:00

La Policía Local de Corvera contará este mismo año con pistolas táser con cámaras incorporadas, y prevé sumar además dispositivos PDA para agilizar trámites ... y nuevos uniformes. El Ayuntamiento va a acometer una inversión de 72.000 euros para mejorar la seguridad y las labores administrativas en el cuerpo «que redundará tanto en las y los agentes como en toda la ciudadanía».

