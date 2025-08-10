La Policía Local de Corvera tendrá pistolas táser con videocámaras incorporadas

La Policía Local de Corvera contará este mismo año con pistolas táser con cámaras incorporadas, y prevé sumar además dispositivos PDA para agilizar trámites ... y nuevos uniformes. El Ayuntamiento va a acometer una inversión de 72.000 euros para mejorar la seguridad y las labores administrativas en el cuerpo «que redundará tanto en las y los agentes como en toda la ciudadanía».

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha mantenido una reunión de trabajo con el concejal de Seguridad, Antonio Durán, y el jefe de la Policía Local, Rubén Lorenzo, para coordinar las próximas actuaciones de mejora en materia de seguridad ciudadana. El encuentro sirvió para planificar las inversiones en equipamiento policial previstas en los próximos meses, con el objetivo de modernizar los recursos disponibles y mejorar la calidad del servicio que se presta a la ciudadanía.

Entre las actuaciones programadas, el Ayuntamiento adquirirá, tres dispositivos PDA y sus correspondientes impresoras portátiles para la gestión automatizada de las denuncias de tráfico. Este nuevo sistema permitirá a los agentes tramitar las denuncias de manera más ágil y eficiente, reduciendo el tiempo dedicado a tareas administrativas y liberando recursos para otras funciones como la vigilancia y la atención ciudadana. Además, facilitará a los vecinos cualquier gestión relacionada con el abono o la reclamación de sanciones. La inversión prevista para este equipamiento asciende a 19.000 euros.

En materia de seguridad operativa, el Ayuntamiento invertirá 18.000 euros en la adquisición de dos pistolas táser, una que se incorporará este año y otra a principios de 2026, cada una equipada con una cámara policial asociada que grabará todas las intervenciones en las que se utilice este dispositivo. Este tipo de equipamiento, además de reforzar la transparencia y la seguridad, actúa como elemento disuasorio, evitando en muchos casos que sea necesario su uso. La inversión incluye la formación de los agentes y el mantenimiento del equipo durante cuatro años.

Asimismo, se destinarán 35.000 euros a la renovación periódica de la uniformidad policial, garantizando que todas las prendas se ajusten a las medidas particulares de cada funcionario, mejorando así la comodidad y la funcionalidad en el trabajo diario.

«Seguimos invirtiendo en medios humanos y materiales para que la Policía Local cuente con los recursos necesarios para ofrecer un servicio eficaz, moderno y cercano», ha señalado el alcalde Iván Fernández. «Una seguridad pública bien dotada no solo protege mejor, sino que transmite confianza a la ciudadanía y mejora la convivencia en todo el concejo. En total, el Ayuntamiento de Corvera destinará 72.000 euros a estas mejoras, fruto del diálogo y acuerdo con los propios agentes, que ven en estas inversiones una herramienta clave para desempeñar su labor en mejores condiciones y en beneficio de todos los vecinos», añadió.

Veinte efectivos

Actualmente, la plantilla de la Policía Local de Corvera está completamente cubierta, compuesta por veinte efectivos: dieciocho agentes en patrulla, dos en la oficina y una persona dedicada a tareas administrativas. Además, el parque móvil se ha visto reforzado recientemente con la incorporación de un furgón de atestados.