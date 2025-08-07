Las sendas del Agua y el Escañorio, en Corvera, unidas por 255 metros

La senda del Agua y la del Escañorio ya están conectadas. Un camino de 255 metros une las dos rutas para que tanto vecinos como ... visitantes puedan disfrutar de uno de los pulmones verdes de Corvera.

Hasta la zona se acercó ayer la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo con el alcalde de Corvera, Iván Fernández y la presidenta de la Mancomunidad Turística de Avilés, Raquel Ruiz para conocer de primera mano la actuación y poner en valor la importancia de la colaboración entre municipios.

INFORMACIÓN Presupuesto La recuperación del camino y de la senda del Escañorio suman un total de 90.000 euros.

Objetivo Unir las dos sendas para ampliar el recorrido y que vecinos y turistas puedan pasar de una a otra.

Entorno La senda del Escañorio abarca unos 600 metros paralelos al río Arlós mientras que la del Agua ocupa 23,5 km.

Tanto la recuperación de la Senda del Escañorio como el camino que une las dos sendas, han sido posibles gracias a los Fondos del Plan de Dinamización Turística de la Unión Europea, que han sido gestionados con el Gobierno del Principado a través de la Mancomunidad, que comprende a los municipios de Avilés, Illas, Castrillón y Corvera.

Llamedo destacó precisamente durante la visita la necesidad de «apostar por los recursos naturales a través de los fondos europeos» y señaló que en el caso concreto de la comarca de Avilés estos fondos se están ejecutando en Turismo «de un manera ejemplar».

Tanto es así que la mancomunidad lleva ejecutado un 80% de los fondos del Plan de Sostenibilidad Turística. «Ser un territorio con municipios tan diferentes lo que ha hecho es que eso sea una fortaleza precisamente para conseguir estos fondos y para que se complementen estos recursos turísticos», señaló Raquel Ruiz, quien destacó además que el plan «define esa estrategia turística que tenemos como conjunto».

La senda que ahora se recupera conforma una superficie de 656 metros cuadrados y junto a la adecuación de la Senda del Escañorio ha supuesto una inversión total de unos 90.000 euros. El nuevo tramo respeta la superficie natural por lo que «no se ha asfaltado» sino que se han colocado materiales «que se integren en el entorno».

Con la nueva conexión se abre la posibilidad de que la senda del Escañorio sea circular, una propuesta que surge de los propios vecinos de la parroquia. El alcalde agradeció además «la generosidad de los vecinos» que en su día cedieron los terrenos privados para la construcción de la senda.

Los trabajos comenzaron en febrero con el desbroce y adecuación de la zona y ya se encuentran finalizados por lo que cualquier usuario puede transitar por el nuevo tramo. «Con estas sendas nos beneficiamos los corveranos y corveranas, y es un elemento de atracción para muchos visitantes. Estamos a cinco minutos del Casco Histórico de Avilés y a 20 minutos de Oviedo y de Gijón. Y entre estas grandes zonas urbanas tenemos este gran pulmón verde», señaló Fernández. Su idea también la compartió la vicepresidenta que destacó que un recurso natural como este «viene a fortalecer lo que es Asturias, un paraíso natural y un lugar donde el tiempo pasa más despacio»