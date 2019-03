11.500 personas piden que el caso del Conservatorio no acabe en el juzgado Integrantes de la plataforma en defensa del conservatorio entregan las firmas en el registro de la mancomunidad. / JUAN CARLOS ROMÁN Con su firma instan a los alcaldes de la comarca a que negocien la financiación del centro con el Principado y no lo pongan en peligro ALEJANDRO FUENTE SOTRONDIO. Sábado, 30 marzo 2019, 01:48

Miembros de la plataforma en defensa del Conservatorio del Valle del Nalón hicieron entrega, ayer por la mañana, de casi 11.500 firmas en el registro de la mancomunidad de la comarca -que agrupa a los concejos de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Sobrescobio y Caso-, con sede en Sotrondio. La petición es clara y se centra en que esta entidad frene el juicio para obligar al Principado a asumir la gestión del centro, un paso que se considera pone en peligro su funcionamiento.

«Tenemos que agradecer a estas 11.428 personas que nos hayan dado su apoyo con el fin de parar el juicio que la mancomunidad tiene con la Consejería de Educación que pone en serio peligro el futuro del centro», señalan desde esta agrupación. La procedencia de estos apoyos son, en su mayoría, de la comarca del Nalón, «gracias al poder de movilización de toda la comunidad educativa». Además, han llegado firmas de todos los conservatorios de Asturias, escuelas de Música, bandas, Orquesta Filarmonía, Fundación Ópera, Profesorado de la Facultad de Musicología, Escuela de Arte Dramático de Asturias (ESAD), Centro de Imagen y Sonido de Langreo (CISLAN), centros educativos de la comarca, y también de la Orquesta de Radio Televisión Española y de su director.

La plataforma no quiere dejar escapar la ocasión para trasladar su sentimiento sobre lo ocurrido en el Pleno de la mancomunidad realizado el pasado miércoles: «Lamentamos que, a pesar de la decisión unánime de todos los grupos políticos de la Junta del Principado de instar a las dos partes en conflicto a retomar la negociación política y abandonar la vía judicial, los ayuntamientos del valle con el voto de PSOE, IU, Somos y Ciudadanos, deciden apoyar la moción presentada por el PSOE, en la que se reafirman en continuar por el camino de los tribunales». También quiere trasladar «nuestro malestar por el tono general de las intervenciones para justificar esta decisión, en las que se asegura que independientemente del sentido de la decisión judicial se continuaría con la prestación del servicio y la dotación actual de puestos de trabajos». Esto significa, señala, «que admiten una prevaricación clara y premeditada, que nos da idea de la catadura moral de nuestros representantes. Las sentencias se cumplen. Si no están dispuestos a hacerlo, ¿para qué acuden al juzgado?».

Coste de 800.000 euros

El conservatorio lleva ejerciendo su labor desde 1983. Tres años después pasó a pertenecer a la mancomunidad. «En 35 años, han cursado aquí más de 7.000 alumnos». Ahora hay 209, lo que supone el 100% de la ocupación. El coste anual del servicio es de 804.204 euros. De este total, el Principado aporta 173.684; las cuotas y las matrículas suponen 138.742. El resto, 491.778 euros, lo aportan los cinco ayuntamientos del valle. «¿Se trata de una cantidad que realmente no pueden asumir los consistorios? ¿Cuánto cuesta el bufete legal contratado para este proceso judicial? Eso no lo dicen», se quejan desde la plataforma. «Hay que recordar que esto es un centro educativo, que no trabajamos con papeles, que lo hacemos con niños. El conservatorio es un patrimonio cultural de todo el valle, no es de ellos».

La Plataforma Ciudadana de Apoyo al Conservatorio continuará sus movilizaciones durante los próximos meses e invitan a participar en el concierto programado el próximo domingo 7 de abril, a las 12.30 horas, en el quiosco de la música de Pola de Laviana.